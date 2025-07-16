Что такое сеточная торговля фьючерсами MEXC?





С быстрым ростом криптовалютного рынка появилось множество автоматических торговых стратегий. Среди них сеточная торговля завоевала популярность среди инвесторов благодаря своей простой структуре, отсутствию зависимости от прогнозов направления рынка и высокому уровню автоматизации. В этой статье мы предоставим полный обзор того, что такое сеточная торговля, и ключевые принципы ее эффективного использования, что поможет пользователям лучше понять и применять эту стратегию разумным и осознанным образом.









Сеточная торговля – это количественная и автоматизированная торговая стратегия. Она работает путем размещения серии равномерно распределенных ордеров на покупку и продажу в заранее определенном ценовом диапазоне, создавая «сетку». По мере того как цена колеблется в этом диапазоне, система автоматически покупает на спаде и продает на пике цены, получая прибыль от каждого небольшого движения.





Другими словами, сеточная торговля не зависит от предсказания того, будет ли рынок расти или падать, она получает прибыль от волатильности цен. Пока рынок движется, будь то бычий тренд, медвежий или консолидация, возможность заработать всегда имеется.









1) Определите ценовой диапазон: Выберите подходящий ценовой диапазон для стратегии.

2) Разделите сетку: Разделите ценовой диапазон на несколько равномерно расположенных интервалов, каждый из которых образует «сетку». Например, диапазон в 5 000$, разделенный на 10 сеток, даст 500$ на сетку.

3) Автоматизированное размещение ордеров: Ордера на покупку и продажу размещаются на каждом уровне сетки. Например, ордер на покупку автоматически размещается каждый раз, когда цена падает на 500$, а ордер на продажу – каждый раз, когда она поднимается на 500$.

4) Повторите процесс: Система постоянно покупает на спаде и продает на пике цены, получая прибыль от каждого небольшого колебания цены.





Например: В настоящее время цена BTC составляет 97 000$. Диапазон сетки установлен между 95 000$ и 100 000$ и разделен на 10 сеток:

Когда цена падает до 96 500$, система автоматически выставляет ордер на покупку;

Когда цена снова поднимается до 97 000$, система автоматически выставляет ордер на продажу, получая прибыль в размере 500$ от спреда;

По мере того как цена продолжает колебаться, система повторяет этот цикл «покупка на спаде и продажа на пике цены».









Сеточная торговля фьючерсами – это гибкая и автоматизированная количественная стратегия, которая подходит широкому кругу криптовалютных трейдеров. В отличие от традиционных методов торговли, которые в значительной степени полагаются на продвинутый технический анализ или сложные фундаментальные оценки, сеточная торговля фьючерсами больше сосредоточена на систематическом исполнении и диверсификации рисков. Это делает ее относительно доступной и легкой в освоении даже для непрофессиональных трейдеров.





Ниже перечислены несколько типов пользователей, которые могут получить наибольшую выгоду от использования сеточной торговли фьючерсами:









Для трейдеров, предпочитающих шорт-продажи и стремящихся получить прибыль во время рыночных спадов, сеточная торговля фьючерсами может стать весьма практичным инструментом.





Преимущества: Традиционные шорт-продажи связаны с высоким риском, но использование сеточной стратегии позволяет осуществлять поэтапные входы и выходы на разных ценовых уровнях, что помогает распределить риск во время устойчивого нисходящего тренда на рынке.





Подходит для: Опытных трейдеров, которые могут терпимо относиться к повышенному риску и умеют определять время на рынке, особенно во время разворотов тренда или периодов сильной волатильности.









Торговля с использованием кредитного плеча может повысить доходность, но при этом увеличивает риск. Сеточная торговля фьючерсами предлагает встроенный буфер риска, который помогает управлять этим балансом.





Преимущества: Установив определенный ценовой диапазон и разместив в нем множество лонг/шорт ордеров, трейдеры могут лучше контролировать потенциальные убытки, даже при использовании кредитного плеча.





Подходит для: Трейдеров, которые хотят использовать кредитное плечо для повышения доходности без чрезмерного риска, а также тех, кто предпочитает более стабильный и систематический способ торговли фьючерсами.









Сеточная торговля фьючерсами в значительной степени автоматизирована, что делает ее идеальной для пользователей, у которых нет времени на постоянный мониторинг рынка.





Преимущества: Благодаря интеллектуальной автоматизации размещения ордеров и исполнения тейк-профита/стоп-лосса, трейдеры могут воспользоваться преимуществами стратегии, не отслеживая движение цен в течение дня.





Подходит для: Занятых профессионалов, студентов или инвесторов с частичной занятостью, которые ограничены во времени и предпочитают автоматизированный подход к торговле.









Для начинающих пользователей рынка криптовалют сеточная торговля фьючерсами предлагает удобную для точку входа.





Преимущества: Не требует сложного технического анализа или прогнозирования рынка. Большинство платформ предлагают автоматические режимы, которые оптимизируют параметры на основе предпочтений пользователя, что снижает барьер для входа и делает автоматические торговые стратегии более доступными и безопасными для начинающих.





Подходит для: Начинающих трейдеров с ограниченным опытом, которые хотят изучить поведение рынка с помощью практических занятий и при этом минимизировать риски.









Низкий порог входа: Начните всего с 10 USDT.

Возможность использования высокого кредитного плеча: Максимально эффективно используйте капитал и используйте больше торговых возможностей.

Автоматизированное круглосуточное исполнение: После настройки бот работает непрерывно, совершая сделки без эмоционального вмешательства.

Низкие торговые издержки: Отсутствие платы за настройку и управление стратегией, а также низкие торговые комиссии по фьючерсам.









Откройте и войдите на официальный сайт MEXC, затем перейдите в раздел «Фьючерсы» и выберите «Сеточная торговля».









По умолчанию бот для сеточной торговли использует средства, переведенные со спотового кошелька пользователя. Прежде чем начать сеточную торговлю фьючерсами, убедитесь, что на вашем спотовом кошельке достаточно свободных средств.













На странице сеточной торговли переключитесь на торговую пару, которую вы хотите использовать, а затем выберите направление торговли: нейтральная, лонг или шорт. В данном примере используется нейтральная сетка. Настройка сеток лонг и шорт осуществляется аналогичным образом.





Нейтральная: При создании бота не открывается начальная позиция. Он открывает шорт позиции, когда цены растут, и лонг – когда цены падают. Лучше всего подходит для рынков с движением в одном диапазоне, где нет четкого направления тренда.

Лонг: Открываются только лонг позиции. По мере роста цены лонг позиции закрываются; по мере падения цены открываются новые лонг позиции. Идеально подходит для постепенно растущих рынков с восходящими колебаниями.

Шорт: Открываются только шорт позиции. По мере роста цены добавляются шорт позиции; по мере падения цены шорт позиции закрываются. Подходит для постепенно снижающихся рынков со ступенчатым нисходящим трендом.









После ввода параметров сетки нажмите «Создать бота (нейтр.)», затем подтвердите данные бота и нажмите «Подтвердить», чтобы завершить настройку.

Обязательные поля: Ценовой диапазон, количество сеток, сумма инвестиций и кредитное плечо.

Необязательные поля: Цена активации, верхняя стоп-цена, нижняя стоп-цена.









Ценовой диапазон: Установите подходящий ценовой диапазон. Слишком широкий диапазон может привести к низкой частоте исполнения, в то время как слишком узкий диапазон увеличивает риск ликвидации при одностороннем движении рынка. Примечание: верхний предел должен быть выше нижнего.





Количество сеток: Выберите подходящее количество сеток. Большее количество сеток означает более высокую частоту исполнения, но меньшую прибыль на сетку и более высокие требования к капиталу. Меньшее количество сеток означает более высокую прибыль с каждой сделки, но меньшую частоту и меньшую потребность в капитале.





Сумма инвестиций: Чем больше средств инвестировано, тем больше размер позиции на одну сделку. Обратите внимание, что средства переводятся со спотового кошелька. Указанный доступный баланс относится к балансу вашего спотового кошелька.





Кредитное плечо: Выберите уровень кредитного плеча, исходя из вашей толерантности к риску. В настоящее время сеточная торговля фьючерсами MEXC поддерживает кредитное плечо от 1x до 50x.









Расчетная цена ликвидации (Лонг): Прогнозируемая цена ликвидации, когда все лонг позиции в рамках сеточной стратегии будут заполнены.





Расчетная цена ликвидации (Шорт): Прогнозируемая цена ликвидации, когда все шорт позиции в рамках сеточной стратегии будут заполнены.





Если расчетная цена ликвидации на момент создания бота попадает в диапазон сетки, бот может быть ликвидирован в процессе работы. В таких случаях рекомендуется увеличить сумму инвестиции, сузить диапазон сетки или уменьшить кредитное плечо.









Цена активации: Торговый бот будет запущен только тогда, когда рыночная цена достигнет указанной цены активации. Если она не задана, бот запустится сразу после создания. Цена активации должна находиться в определенном ценовом диапазоне.





Верхняя стоп-цена: Если цена поднимется до этого уровня, бот автоматически остановится. Это значение можно использовать как порог тейк-профита или стоп-лосса. Верхняя стоп-цена должна быть выше текущей рыночной цены.





Нижняя стоп-цена: Если цена упадет до этого уровня, бот автоматически остановится. Это также может служить условием тейк-профита или стоп-лосса. Нижняя стоп-цена должна быть ниже текущей рыночной цены.













Если при создании бота в дополнительных настройках не задана цена активации, бот активируется сразу после создания.





Если при создании бота в дополнительных настройках задана цена активации, бот не активируется сразу после создания. Он активируется только после того, как последняя рыночная цена выбранного актива достигнет указанной цены активации.





Неактивированный бот не будет открывать начальные позиции или выставлять ордера.









Бот, который не был активирован, можно активировать вручную. Просто нажмите кнопку «Активировать» на торговой панели, чтобы запустить бота.





Вы также можете нажать кнопку «Подробности», чтобы просмотреть дополнительную информацию о боте.







Примечание: Правила создания начальной позиции при активации ботов:

Если пользователь выбирает «Нейтральную» стратегию сетки, бот не будет создавать никаких начальных позиций при активации.

Если пользователь выбирает «Лонг» или «Шорт» стратегию, бот создаст соответствующее количество начальных позиций на основе текущего уровня цены в пределах сетки. Это гарантирует, что бот сможет закрывать ордера тейк-профит на основе сетки, когда цена колеблется в установленном диапазоне.

Пример 1: Пользователь выбирает «Лонг» стратегию для ETHUSDT с ценовым диапазоном 2 000 – 3 000 USDT и общим количеством в 10 сеток.

Когда бот активирован, текущая цена ETHUSDT составляет 2 750 USDT. Существует 3 уровня цен выше 2 750: 2 800, 2 900 и 3 000, соответственно система создаст 3 лонг позиции.

По мере роста цены ETHUSDT до 2 800, 2 900 и 3 000 USDT, система последовательно закроет эти 3 лонг позиции, чтобы реализовать прибыль.

Пример 2: Пользователь выбирает «Шорт» стратегию для ETHUSDT с ценовым диапазоном 2 000 – 3 000 USDT и общим количеством в 10 сеток.

Когда бот активирован, текущая цена ETHUSDT составляет 2 650 USDT. Существует 7 уровней цен ниже 2 650 USDT: 2 600, 2 500, 2 400, 2 300, 2 200, 2 100 и 2 000 USDT, соответственно система создаст 7 шорт позиций.

По мере падения цены ETHUSDT до этих уровней (2 600, 2 500, 2 400, 2 300, 2 200, 2 100 и 2 000 USDT) система последовательно закроет эти 7 шорт позиций, чтобы реализовать прибыль.







Пока бот работает, вы можете добавлять или выводить средства в любое время. Нажмите кнопку «Подробности» на торговой панели, чтобы перейти на страницу подробной информации о боте.









Нажмите «Добавить средства» или «Вывести средства», чтобы скорректировать свой капитал.

Примечание: Вы не можете вывести средства, если они уменьшат баланс ниже первоначальной суммы инвестиций.













Как и в случае с активацией, чтобы остановить бота, просто нажмите кнопку «Стоп» в торговой панели. После остановки бота оставшиеся средства будут возвращены на ваш спотовый кошелек.





Кроме того, бот автоматически остановится в следующих случаях:





Ликвидация: Если позиция ликвидирована, бот автоматически остановится.

Остановка в связи с делистингом: Если во время работы бота торговая пара будет включена в делистинг, бот будет остановлен.

Срабатывание стоп-цены: Если вы установили верхнюю или нижнюю стоп-цену в дополнительных настройках, бот автоматически остановится, как только рыночная цена достигнет указанного уровня.













На главной странице MEXC перейдите на верхнюю навигационную панель, наведите курсор на «Кошелек» и выберите «Торговый бот», чтобы просмотреть текущие данные об активах бота.

















1) Каждый пользователь может одновременно запускать до 30 торговых ботов.

2) Размер позиции ограничивается максимальным значением, разрешенным в соответствии с лимитом риска уровня 1 для каждой торговой пары.

3) Пользователи, имеющие ограничение на торговлю фьючерсами, не могут создавать сеточных торговых ботов.

4) Все ордера сеточных ботов размещаются как лимитные ордера.

5) В случае ликвидации или многоуровневой принудительной ликвидации бот будет принудительно остановлен.

6) Сеточные боты работают в режиме хеджирования и в режиме кросс-маржи.

7) Недостаток средств для отложенных ордеров не прервет работу бота, система будет автоматически периодически пополнять ордера.

8) В настоящее время сеточный фьючерсный бот MEXC поддерживает фьючерсы USDT-M.

9) Комиссия бота будет соответствовать комиссии вашего основного счета. (Примечание: Вычет комиссии в MX не поддерживается).

10) Бот поддерживает арифметические сетки, то есть каждая сетка имеет равную разницу в цене.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



