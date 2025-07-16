Как обезопасить свои депозиты и вывод средств от подделки адресов





В последнее время часто происходят случаи подделки адресов депозита/вывода средств пользователей. Это может происходить из-за заражения компьютеров пользователей троянскими вирусами, установленными злоумышленниками, или загрузки и использования браузеров, которые были злонамеренно модифицированы, а также установки вредоносных плагинов для браузеров. Еще одна возможная причина - загрузка пользователями программного обеспечения MEXC и сторонних чат-программ с неофициальных каналов. Чтобы помочь пользователям предотвратить эти риски, мы составили несколько практических советов по проверке и профилактике. Мы настоятельно рекомендуем пользователям сохранять бдительность, усилить меры предосторожности и обеспечить безопасность операций по депозиту/выводу средств.









Пользователь А получил адрес перевода от пользователя Б через Telegram. Однако, когда пользователь А скопировал и вставил адрес на страницу вывода средств, он обнаружил, что он не совпадает с адресом, который ему прислал пользователь Б.

















Несоответствие скопированного и вставленного адреса говорит о том, что буфер обмена операционной системы был взломан и подделан, что указывает на возможное заражение системы троянским вирусом.









В операционной системе скопируйте тестовый адрес, а затем вставьте его в Блокнот или другую программу. Сравните скопированный адрес с целевым адресом. Если они не совпадают, это означает, что ваш буфер обмена был взломан.









1.3.1 Если вы обнаружили, что копирование и вставка адресов на вашем устройстве постоянно перехватываются, велика вероятность того, что на вашем устройстве установлено вирусное программное обеспечение. Вам необходимо своевременно установить антивирусное программное обеспечение и проверить устройство на наличие вирусов. Кроме того, следует своевременно обновлять систему и устанавливать обновления безопасности.





1.3.2 Если описанные выше действия не помогли решить проблему, возможно, потребуется переустановка системы. Пожалуйста, обратите внимание, что переустановка системы приведет к потере всех ваших данных. Будьте осторожны. Для переустановки системы мы рекомендуем обратиться в официальный офлайн-сервисный центр.









Регулярно обновляйте операционную систему вашего устройства (iOS / Android / Windows / macOS), своевременно устанавливайте патчи безопасности системы, поддерживайте актуальную версию браузера, установите антивирусное ПО и регулярно проверяйте устройство на наличие вирусов.









Пользователь A вручную ввел адрес перевода на странице вывода средств, а затем нажал кнопку отправки. Однако на появившейся странице вторичного подтверждения он заметил, что адрес отличается от того, который он только что ввел.













Адрес на странице вторичного подтверждения не тот, который вы ввели, потому что страница браузера была взломана. Вредоносное программное обеспечение или плагины для браузера отслеживали вводимое вами содержимое и тайно заменяли его.









При выводе средств с платформы MEXC через браузер всегда выполняется вторичное подтверждение адреса. Пожалуйста, внимательно проверяйте, совпадает ли подтверждаемый адрес с предполагаемым адресом. Если они не совпадают, это указывает на то, что интерфейс вашего браузера был взломан. Вы также можете проверить это с помощью поисковой системы. Введите в поисковую систему адрес тестового вывода и нажмите кнопку поиска. Проверьте, совпадает ли адрес, отображаемый на странице результатов поиска, с адресом тестового вывода средств. Если они не совпадают, значит, интерфейс вашего браузера был взломан.









Если вы подозреваете, что проблема взлома существует только в браузере, велика вероятность того, что в вашем браузере установлены вредоносные плагины или вы загрузили браузер с неофициального канала. Если вы скачали браузер с официального канала, удалите все подозрительные плагины. Если вы не уверены в безопасности каких-либо плагинов, удалите их все. Если вы скачали браузер не с официального канала, удалите его и скачайте из официального источника.









При использовании различных браузеров соблюдайте осторожность при установке сторонних плагинов и избегайте установки ненадежных плагинов из неофициальных источников.









Пользователь А, использующий XX версию Telegram, получил сообщение от пользователя Б. Пользователь Б запросил у пользователя А депозит в USDT и указал адрес депозита. Пользователь А отправил депозит на указанный адрес, но после длительного ожидания пользователь Б не получил перевод. Сравнив адреса, они обнаружили, что адрес, отправленный пользователем Б, не совпадает с адресом, полученным пользователем A.













Полученный адрес не совпадает с отправленным, потому что пиратская версия Telegram отслеживала информацию и изменяла ее.









В приложении чата отправьте другу адрес и сравните его с адресом, полученным на его устройстве. Если они не совпадают, это означает, что чат был взломан.









Если вы подозреваете, что стороннее приложение для чата было взломано, пожалуйста, удалите его и загрузите приложение с официального сайта Telegram.













Используйте сторонние чат-инструменты, загруженные с официальных каналов, и избегайте загрузки взломанных версий, специфических языковых версий и т.д. со сторонних платформ.









Пользователь А загрузил приложение MEXC с облачного диска или другим способом, зарегистрировал аккаунт и создал депозитный адрес, намереваясь сделать депозит USDT. Однако, сделав депозит, он заметил, что средства не поступили. Обратившись в официальную службу поддержки для выяснения ситуации, пользователь А обнаружил, что адрес на его скриншоте не совпадает с адресом, сгенерированным платформой для пользователя А.













На странице адреса в официальном приложении MEXC четко отображается надпись "Проверка безопасности адреса депозита" и указывается адрес контракта.









Проверьте, было ли установленное приложение MEXC загружено с официального сайта MEXC ( https://www.mexc.com/download ), Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mexcpro.client ) или Apple Store ( https://apps.apple.com/app/mexc-buy-sell-bitcoin/id1605393003 ).









удалите его и посетите официальный сайт MEXC ( Если будет установлено, что установленное программное обеспечение MEXC было загружено из неофициального источника, пожалуйста,и посетите официальный сайт MEXC ( https://www.mexc.com/download ), чтобы загрузить последнюю версию приложения.













Загрузите последнюю версию приложения с официального сайта MEXC ( https://www.mexc.com/download ).









С широким распространением криптовалют недобросовестные лица постоянно придумывают новые способы хищения средств, что приводит к частым случаям краж. Поэтому внедрение тщательных мер безопасности для защиты аккаунтов стало особенно актуальным. В этой статье рассматриваются четыре примера и методы их предупреждения, но важно отметить, что превентивные меры выходят за рамки этих примеров. Пользователи могут принимать различные меры предосторожности, исходя из своих индивидуальных обстоятельств и требований. Поскольку криптовалютный рынок продолжает развиваться, постоянное совершенствование мер безопасности имеет решающее значение для того, чтобы опередить злоумышленников.