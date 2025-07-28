Принят закон GENIUS: Cтанет ли это поворотным моментом для USDC, чтобы превзойти USDT?





Недавно президент США Дональд Трамп официально подписал в Белом доме закон GENIUS . Этот исторический законодательный акт не только означает официальное включение индустрии стейблкоинов в федеральную нормативную базу, но и закладывает институциональную основу для следующего этапа развития глобальной цифровой валюты.





Как первый законопроект, связанный с криптоактивами, подписанный президентом США, закон GENIUS устраняет давнюю неопределенность в области регулирования, предоставляя четкую, единую и действенную основу для стейблкоинов, обеспеченных долларом США. Его широкое влияние и глубокое значение заслуживают тщательного изучения.













Закон GENIUS устанавливает четкие нормативные границы для стейблкоинов, обеспеченных долларом США, и впервые в национальном законодательстве устанавливает конкретные требования к их определению, механизмам функционирования, условиям выпуска и контролю рисков. Основные положения включают:





Регуляторное одобрение: Эмитенты должны получить разрешение от федеральных или государственных финансовых регуляторов.

Требования к резервам: Стейблкоины должны быть обеспечены долларами США или эквивалентными ценными бумагами Казначейства США в соотношении 1:1. Структурированное финансирование и неликвидный залог запрещены.

Прозрачность операций: Ежемесячные аудиторские отчеты являются обязательными, а эмитенты должны подчиняться надзору со стороны регулирующих органов и правоохранительных органов.





Это не только проводит четкую грань между соответствующими и несоответствующими требованиям видами деятельности, но и обеспечивает институциональную правомерность для традиционных финансовых учреждений, платежных компаний и крупных технологических платформ для входа в пространство стейблкоинов.









Этот закон не просто касается «надзора за стейблкоинами»; его более глубокая логика заключается в укреплении финансовой системы США и расширении ее глобального влияния.





Механизм резервирования фактически привлекает эмитентов стейблкоинов в пул покупателей на рынке краткосрочных казначейских облигаций США. По мере роста популярности стейблкоинов растет спрос на казначейские векселя (T-bills), что напрямую снижает давление на Министерство финансов в условиях высокого государственного долга. Другими словами, рост ончейн-долларов питает и укрепляет традиционную систему доллара США. Более того, по мере того как инфраструктура блокчейна все больше становится основой для трансграничных платежей, расчетов по торговым операциям и финансовых услуг, закон GENIUS ускоряет переход доллара США от суверенной валюты к сетевой валюте.





Это представляет собой синтетическую гегемонистскую структуру, сформированную посредством регулирования, реакции рынка и суверенного расширения.













USDC, выпущенный Circle, долгое время придерживался соотношения 1:1 с долларами США и казначейскими ценными бумагами и проходит регулярные аудиты, что ставит его в лидирующее положение в гонке за соответствием нормативным требованиям. Генеральный директор Circle заявил, что компания намерена использовать преимущества закона GENIUS для продолжения своего роста и дальнейшей интеграции в основную финансовую систему . Ожидается, что USDC станет предпочтительным стейблкоином для платежей и транзакций, а его доля на рынке соответственно увеличится.









USDT от Tether по-прежнему лидирует по масштабу и глубине рынка, но все еще не соответствует стандартам закона GENIUS в таких областях, как структура резервов и аудиторские практики. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино объявил о планах завершить аудит на соответствие требованиям в течение трех лет , чтобы привести компанию в соответствие с новой нормативной базой.





Поскольку USDT является крупнейшим в мире стейблкоином, несоблюдение сроков приведения в соответствие может подвергнуть компанию регуляторному давлению с целью выхода с ключевых рынков США. Доминирующее положение USDT сейчас сталкивается с серьезным вызовом.









Децентрализованные стейблкоины, такие как DAI , в своей конструкции делают акцент на сопротивлении цензуре и прозрачности. Однако их неспособность обеспечить офчейн-резервы в долларах и использование доходных активов может привести к тому, что они будут классифицированы как ценные бумаги, подлежащие более строгому регулированию. Их дальнейшая жизнеспособность будет зависеть от гибких корректировок позиционирования продукта и соответствия меняющимся нормативным стандартам.









Одним из наиболее значимых последствий принятия закона GENIUS является его влияние на модели доходности ончейн. В связи с запретом на получение процентов по стейблкоинам, основополагающая модель DeFi «Вносите депозит и зарабатывайте» вероятно будет сжата. Протоколы DeFi должны будут переориентироваться на альтернативные механизмы доходности, основанные на токенах, не связанных с платежами, или изучить переработанные модели, привязанные к реальным активам (RWA).





Ожидается, что благодаря ясности регулирования сектор ончейн RWA войдет в новую фазу роста. Используя стейблкоины в качестве средства расчетов, реальные финансовые инструменты, такие как облигации, дебиторская задолженность и коммерческие бумаги, могут выпускаться, торговаться и храниться ончейн. Этот переход знаменует собой сдвиг от блокчейна как «системы виртуальных активов» к «реальной финансовой инфраструктуре», обеспечивающей более прочную привязку стоимости и повышенную эффективность капитала.









Закон GENIUS также оказывает значительное давление на другие страны.





США используют «соблюдение требований ончейн доллара» для установления новой границы глобального финансового влияния. В отличие от этого, система цифрового юаня Китая делает акцент на контроле центрального банка и использовании в замкнутой системе, что делает ее менее совместимой с трансграничными или открытыми системами. Между тем, ЕС продолжает продвигать свою нормативную базу MiCA, но ее техническая реализация и влияние на рынок остаются далеко позади преимуществ первопроходцев в виде стейблкоинов, основанных на долларе США.





На этом фоне, если стейблкоины США сумеют привлечь глобальных разработчиков и приток капитала, может появиться практическая модель «сетевой долларизации». Без дополнительных регуляторных механизмов другие страны рискуют пассивно принять цифровой финансовый порядок, привязанный к доллару США.









Закон GENIUS – это больше, чем просто нормативная база для стейблкоинов, это стратегическое заявление США о намерении установить доминирование в глобальном цифровом финансовом порядке с помощью ончейн долларов. Используя соблюдение нормативных требований в качестве инструмента и сетевые эффекты в качестве рычага, США стремятся обеспечить функционирование всей экосистемы блокчейна в защитной зоне доллара. Это современное финансовое соревнование, сформированное пересечением регулирования и технологий, суверенитета и капитала.





Для инвесторов это сигнализирует о потенциальной переоценке активов, привязанных к соответствующим требованиям стейблкоинам. Для предпринимателей это знаменует собой критическую возможность перестроить бизнес-модели и извлечь выгоду из благоприятных регуляторных условий. Для наблюдателей это декларация о будущем распределении финансового суверенитета, утверждение со стороны США, что «следующее финансовое поле битвы находится ончейн».





