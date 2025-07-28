Принят закон GENIUS: Cтанет ли это поворотным моментом для USDC, чтобы превзойти USDT?

Недавно президент США Дональд Трамп официально подписал в Белом доме закон GENIUS. Этот исторический законодательный акт не только означает официальное включение индустрии стейблкоинов в федеральную нНедавно президент США Дональд Трамп официально подписал в Белом доме закон GENIUS. Этот исторический законодательный акт не только означает официальное включение индустрии стейблкоинов в федеральную н
Недавно президент США Дональд Трамп официально подписал в Белом доме закон GENIUS. Этот исторический законодательный акт не только означает официальное включение индустрии стейблкоинов в федеральную нормативную базу, но и закладывает институциональную основу для следующего этапа развития глобальной цифровой валюты.

Как первый законопроект, связанный с криптоактивами, подписанный президентом США, закон GENIUS устраняет давнюю неопределенность в области регулирования, предоставляя четкую, единую и действенную основу для стейблкоинов, обеспеченных долларом США. Его широкое влияние и глубокое значение заслуживают тщательного изучения.


1. Основные положения: Стейблкоины вступают в регулируемую финансовую систему


Закон GENIUS устанавливает четкие нормативные границы для стейблкоинов, обеспеченных долларом США, и впервые в национальном законодательстве устанавливает конкретные требования к их определению, механизмам функционирования, условиям выпуска и контролю рисков. Основные положения включают:

Регуляторное одобрение: Эмитенты должны получить разрешение от федеральных или государственных финансовых регуляторов.
Требования к резервам: Стейблкоины должны быть обеспечены долларами США или эквивалентными ценными бумагами Казначейства США в соотношении 1:1. Структурированное финансирование и неликвидный залог запрещены.
Прозрачность операций: Ежемесячные аудиторские отчеты являются обязательными, а эмитенты должны подчиняться надзору со стороны регулирующих органов и правоохранительных органов.

Это не только проводит четкую грань между соответствующими и несоответствующими требованиям видами деятельности, но и обеспечивает институциональную правомерность для традиционных финансовых учреждений, платежных компаний и крупных технологических платформ для входа в пространство стейблкоинов.

2. За пределами регулирования: Ончейн-расширение гегемонии доллара США


Этот закон не просто касается «надзора за стейблкоинами»; его более глубокая логика заключается в укреплении финансовой системы США и расширении ее глобального влияния.

Механизм резервирования фактически привлекает эмитентов стейблкоинов в пул покупателей на рынке краткосрочных казначейских облигаций США. По мере роста популярности стейблкоинов растет спрос на казначейские векселя (T-bills), что напрямую снижает давление на Министерство финансов в условиях высокого государственного долга. Другими словами, рост ончейн-долларов питает и укрепляет традиционную систему доллара США. Более того, по мере того как инфраструктура блокчейна все больше становится основой для трансграничных платежей, расчетов по торговым операциям и финансовых услуг, закон GENIUS ускоряет переход доллара США от суверенной валюты к сетевой валюте.

Это представляет собой синтетическую гегемонистскую структуру, сформированную посредством регулирования, реакции рынка и суверенного расширения.

3. Перестройка индустрии стейблкоинов: Появление ведущих игроков


3.1 USDC: Основной выгодоприобретатель от ясности регулирования


USDC, выпущенный Circle, долгое время придерживался соотношения 1:1 с долларами США и казначейскими ценными бумагами и проходит регулярные аудиты, что ставит его в лидирующее положение в гонке за соответствием нормативным требованиям. Генеральный директор Circle заявил, что компания намерена использовать преимущества закона GENIUS для продолжения своего роста и дальнейшей интеграции в основную финансовую систему. Ожидается, что USDC станет предпочтительным стейблкоином для платежей и транзакций, а его доля на рынке соответственно увеличится.

3.2 USDT: Лидер рынка сталкивается с усилением давления со стороны органов регулирования


USDT от Tether по-прежнему лидирует по масштабу и глубине рынка, но все еще не соответствует стандартам закона GENIUS в таких областях, как структура резервов и аудиторские практики. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино объявил о планах завершить аудит на соответствие требованиям в течение трех лет, чтобы привести компанию в соответствие с новой нормативной базой.

Поскольку USDT является крупнейшим в мире стейблкоином, несоблюдение сроков приведения в соответствие может подвергнуть компанию регуляторному давлению с целью выхода с ключевых рынков США. Доминирующее положение USDT сейчас сталкивается с серьезным вызовом.

3.3 Децентрализованные стейблкоины: Регуляторные препятствия и структурные проблемы


Децентрализованные стейблкоины, такие как DAI, в своей конструкции делают акцент на сопротивлении цензуре и прозрачности. Однако их неспособность обеспечить офчейн-резервы в долларах и использование доходных активов может привести к тому, что они будут классифицированы как ценные бумаги, подлежащие более строгому регулированию. Их дальнейшая жизнеспособность будет зависеть от гибких корректировок позиционирования продукта и соответствия меняющимся нормативным стандартам.

4.Структурные изменения в DeFi и экосистеме RWA


Одним из наиболее значимых последствий принятия закона GENIUS является его влияние на модели доходности ончейн. В связи с запретом на получение процентов по стейблкоинам, основополагающая модель DeFi «Вносите депозит и зарабатывайте» вероятно будет сжата. Протоколы DeFi должны будут переориентироваться на альтернативные механизмы доходности, основанные на токенах, не связанных с платежами, или изучить переработанные модели, привязанные к реальным активам (RWA).

Ожидается, что благодаря ясности регулирования сектор ончейн RWA войдет в новую фазу роста. Используя стейблкоины в качестве средства расчетов, реальные финансовые инструменты, такие как облигации, дебиторская задолженность и коммерческие бумаги, могут выпускаться, торговаться и храниться ончейн. Этот переход знаменует собой сдвиг от блокчейна как «системы виртуальных активов» к «реальной финансовой инфраструктуре», обеспечивающей более прочную привязку стоимости и повышенную эффективность капитала.

5. Различные последствия взаимосвязей в области глобальной денежно-кредитной политики


Закон GENIUS также оказывает значительное давление на другие страны.

США используют «соблюдение требований ончейн доллара» для установления новой границы глобального финансового влияния. В отличие от этого, система цифрового юаня Китая делает акцент на контроле центрального банка и использовании в замкнутой системе, что делает ее менее совместимой с трансграничными или открытыми системами. Между тем, ЕС продолжает продвигать свою нормативную базу MiCA, но ее техническая реализация и влияние на рынок остаются далеко позади преимуществ первопроходцев в виде стейблкоинов, основанных на долларе США.

На этом фоне, если стейблкоины США сумеют привлечь глобальных разработчиков и приток капитала, может появиться практическая модель «сетевой долларизации». Без дополнительных регуляторных механизмов другие страны рискуют пассивно принять цифровой финансовый порядок, привязанный к доллару США.

6. Поворотный момент или инструмент контроля?


Закон GENIUS – это больше, чем просто нормативная база для стейблкоинов, это стратегическое заявление США о намерении установить доминирование в глобальном цифровом финансовом порядке с помощью ончейн долларов. Используя соблюдение нормативных требований в качестве инструмента и сетевые эффекты в качестве рычага, США стремятся обеспечить функционирование всей экосистемы блокчейна в защитной зоне доллара. Это современное финансовое соревнование, сформированное пересечением регулирования и технологий, суверенитета и капитала.

Для инвесторов это сигнализирует о потенциальной переоценке активов, привязанных к соответствующим требованиям стейблкоинам. Для предпринимателей это знаменует собой критическую возможность перестроить бизнес-модели и извлечь выгоду из благоприятных регуляторных условий. Для наблюдателей это декларация о будущем распределении финансового суверенитета, утверждение со стороны США, что «следующее финансовое поле битвы находится ончейн».

В ответ на расхождения в воздействии глобальной денежно-кредитной политики криптовалютные биржи должны продемонстрировать повышенную адаптивность и дальновидность. Являясь одной из ведущих мировых платформ для торговли цифровыми активами, MEXC дает пользователям возможность ориентироваться в изменениях политики и использовать новые возможности благодаря преимуществам своих продуктов и стратегической структуре экосистемы.

Будь то через эффективный механизм листинга токенов, позволяющий пользователям рано инвестировать в соответствующие требованиям проекты и новые направления, или через низкие комиссии и высокую ликвидность, которые повышают эффективность торговли и оптимизируют структуру затрат, MEXC активно создает новую торговую среду, адаптированную к эпохе регулирования. Особенно в условиях новой рыночной логики, основанной на принципах суверенитета и приоритета аудита, платформы предлагают не просто инструменты, а мост к стратегическому направлению.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

