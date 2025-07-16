С учетом быстрого развития криптовалютного рынка торговля фьючерсами стала незаменимым инструментом для многих трейдеров благодаря своей эффективности и гибкости. Будучи мировым лидером в области крипС учетом быстрого развития криптовалютного рынка торговля фьючерсами стала незаменимым инструментом для многих трейдеров благодаря своей эффективности и гибкости. Будучи мировым лидером в области крип
Семь лет совершенства! 7-летняя годовщина MEXC: Раскрытие 5 ключевых преимуществ торговли фьючерсами

16 июля 2025 г.
С учетом быстрого развития криптовалютного рынка торговля фьючерсами стала незаменимым инструментом для многих трейдеров благодаря своей эффективности и гибкости. Будучи мировым лидером в области криптоторговли, MEXC с момента своего основания в 2018 году занимается предоставлением профессиональных, безопасных и эффективных торговых услуг для пользователей по всему миру. В честь 7-й годовщины MEXC эта статья подводит итоги комплексных преимуществ торговли фьючерсами на MEXC, чтобы помочь пользователям лучше понять, почему им стоит выбрать MEXC для своих торговых нужд.

Понимание торговли бессрочными фьючерсами


Торговля бессрочными фьючерсами - это форма торговли деривативами, которая позволяет трейдерам покупать или продавать определенные активы по заранее установленной цене в будущем. В отличие от спотовой торговли, торговля фьючерсами имеет следующие характеристики:
  • Без поставки актива: Бессрочные фьючерсы не имеют даты истечения срока действия, что позволяет удерживать позиции неограниченное время.
  • Двусторонняя торговля: Трейдеры могут удерживать лонг или шорт позиции, что дает возможность получать прибыль независимо от того, растет или падает рынок.
  • Механизм ставки финансирования: Этот механизм помогает обеспечить соответствие фьючерсной цены спотовой цене.
  • Хеджирование рисков: Торговля фьючерсами может использоваться для хеджирования рисков на спотовом рынке и защиты инвестиционных портфелей.

Торговля фьючерсами MEXC: 5 ключевых преимуществ


1) Самые низкие торговые комиссии на рынке


В криптовалютной торговле торговые комиссии являются одним из важнейших факторов, влияющих на прибыльность трейдеров. MEXC предлагает самые низкие торговые комиссии в индустрии, что дает трейдерам значительное преимущество в стоимости:

  • Торговые комиссии по бессрочным фьючерсам: Комиссия мейкера составляет 0,01%, а комиссия тейкера – всего 0,04% (с небольшими региональными различиями; подробности см. в расписании комиссий MEXC).
  • Пользователи могут перевести токены MX на свой фьючерсный счет, чтобы получить 20% скидку на комиссии.
  • По сравнению с другими платформами, структура комиссии MEXC может значительно сэкономить средства высокочастотных трейдеров.

Эта низкозатратная торговая среда позволяет трейдерам более гибко реализовывать стратегии, а для высокочастотных трейдеров преимущество в комиссии напрямую приводит к повышению прибыли.

2) Исключительная глубина и ликвидность рынка


Торговля фьючерсами MEXC отличается лучшей в отрасли ликвидностью и глубиной рынка:

  • Согласно отчетам TokenInsight и Simplicity Group, глубина рынка фьючерсов MEXC превышает 100 миллионов долларов как на уровне 0,05%, так и 0,1%, сохраняя лидирующие позиции в индустрии.
  • Большая база пользователей, насчитывающая более 36 миллионов человек, обеспечивает бесперебойное проведение сделок даже в экстремальных рыночных условиях.
  • Высокая ликвидность означает меньшее проскальзывание и более быстрое исполнение, что особенно важно для крупных транзакций.

Высококачественная ликвидность не только снижает торговые риски, но и обеспечивает пользователям бесперебойную торговлю, что является ключевой основой способности MEXC поддерживать торговлю с кредитным плечом до 400x.

3) Безопасная и стабильная высокопроизводительная система


Торговая система MEXC построена на многоуровневой, мультикластерной архитектуре с использованием технологий безопасности банковского уровня:

  • Высокопроизводительный торговый движок способен обрабатывать до 1,4 миллиона транзакций в секунду, обеспечивая быстрое исполнение ордеров.
  • Комплексные меры безопасности, включая KYC, двухфакторную аутентификацию и антифишинговые коды, обеспечивают полную защиту активов пользователей.
  • Серверы размещаются независимо друг от друга в разных странах для обеспечения стабильности и безопасности системы.
  • За время существования MEXC не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента, связанного с безопасностью.

Особое внимание, уделяемое MEXC безопасности, обеспечивает пользователям надежную торговую среду, позволяя трейдерам сосредоточиться на анализе рынка и реализации своих торговых стратегий.

4) Гибкие торговые функции


Торговля фьючерсами MEXC предлагает очень гибкие возможности для удовлетворения потребностей различных трейдеров:

  • Поддержка настройки кредитного плеча от 1x до 400x, при этом фьючерсы USDT-M предлагают кредитное плечо до 400x, а фьючерсы Coin-M - до 200x.
  • Доступно несколько типов ордеров, включая лимитные, рыночные, триггерные, трейлинг-стоп и только размещение, для удовлетворения различных торговых сценариев.
  • Режим хеджирования позволяет пользователям удерживать обе позиции по одному контракту с независимым кредитным плечом для каждого направления.

Такая гибкость позволяет трейдерам быстро корректировать свои стратегии в зависимости от изменений на рынке, что делает его подходящим как для консервативных, так и для агрессивных трейдеров.

5) Широкий выбор криптовалют


MEXC Фьючерсы предлагают богатый выбор криптовалют:

  • USDT-M, метавселенная, 2 уровень, NFT, мемкоины, DeFi и другие токены.
  • Быстрый листинг новых токенов позволяет пользователям участвовать в торговле фьючерсами новых токенов при первой же возможности.
  • Полный спектр фьючерсных контрактов для удовлетворения потребностей различных трейдеров.

Разнообразный выбор криптовалют позволяет трейдерам удовлетворять все свои потребности в торговле фьючерсами на одной платформе, что значительно повышает эффективность торговли.

Введение в режимы торговли фьючерсами MEXC


Фьючерсы USDT-M и Coin-M


MEXC предлагает два основных типа бессрочных контрактов:

  • Фьючерсы USDT-M: Эти контракты оцениваются и рассчитываются в USDT и подходят для трейдеров, которые предпочитают рассчитывать доходность с помощью стейблкоинов.
  • Фьючерсы Coin-M: Эти контракты используют конкретную криптовалюту в качестве залога и для расчета прибыли и убытков, что делает их более подходящими для профессиональных трейдеров.

Гибкие режимы позиции и маржи


  • Односторонний режим и режим хеджирования: Трейдеры могут выбирать одно направление или удерживать одновременно лонг и шорт в соответствии со своей торговой стратегией.
  • Изолированная маржа и кросс-маржа: Изолированная маржа ограничивает потенциальный убыток конкретной позицией, в то время как кросс-маржа позволяет более гибко использовать капитал по всем позициям.

Такие гибкие торговые режимы позволяют MEXC адаптироваться к предпочтениям в отношении риска и торговым стратегиям различных трейдеров.

Почему опытные трейдеры выбирают фьючерсы MEXC?


Опытные трейдеры особенно ценят следующие аспекты:

  • Профессиональные торговые инструменты: MEXC предлагает широкий спектр инструментов технического анализа и индикаторов, поддерживающих разработку сложных торговых стратегий.
  • Механизмы управления рисками: MEXC имеет комплексный механизм ликвидации и систему контроля рисков, что помогает трейдерам эффективно управлять рисками.
  • Лучшее в отрасли обслуживание: Круглосуточная профессиональная поддержка клиентов, помогающая решить любые вопросы, которые могут возникнуть в процессе торговли.

Специальное событие в честь 7-й годовщины MEXC


В честь 7-летия MEXC платформа запускает серию событий «Celebra7e MEXC»:

  • Продолжительность события: 19:00, 13 апреля 2025 г. - 18:59, 4 мая 2025 г. (МСК)
  • Щедрые вознаграждения: В том числе награды за рейтинг ставки PNL команды, таблицу лидеров индивидуальных торговых объемов и множество других призов.
  • Правила участия: К участию допускаются пользователи с балансом не менее 100 USDT на фьючерсном счете. Режим команд добавляет удовольствия от торговли.

Участвуя в этих событиях, пользователи могут не только ощутить преимущества торговли фьючерсами MEXC, но и получить возможность выиграть щедрые вознаграждения.

Присоединиться

Заключение


Торговля фьючерсами на MEXC, благодаря самым низким торговым комиссиям, отличной ликвидности, безопасной и стабильной системе, гибким правилам торговли и широкому выбору криптовалют, стала предпочтительной платформой для миллионов трейдеров по всему миру. В честь 7-й годовщины MEXC продолжит оптимизировать торговлю фьючерсами, предоставляя пользователям более профессиональные, безопасные и эффективные торговые услуги.

Присоединяйтесь к празднованию 7-й годовщины MEXC и ощутите все преимущества торговли фьючерсами, начав новую главу в торговле криптовалютами.

Отказ от ответственности: торговля фьючерсами – это инвестиция с высоким риском. Инвесторы должны полностью понимать риски инвестиций и действовать с осторожностью. Данный материал не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических, финансовых, бухгалтерских, консультационных или любых других связанных услуг, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для ознакомления и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и принимаете обоснованные инвестиционные решения. Вся инвестиционная деятельность является исключительной ответственностью пользователя и не связана с данной платформой.


