Семь лет совершенства! 7-летняя годовщина MEXC: Раскрытие 5 ключевых преимуществ торговли фьючерсами





С учетом быстрого развития криптовалютного рынка торговля фьючерсами стала незаменимым инструментом для многих трейдеров благодаря своей эффективности и гибкости. Будучи мировым лидером в области криптоторговли, MEXC с момента своего основания в 2018 году занимается предоставлением профессиональных, безопасных и эффективных торговых услуг для пользователей по всему миру. В честь 7-й годовщины MEXC эта статья подводит итоги комплексных преимуществ торговли фьючерсами на MEXC, чтобы помочь пользователям лучше понять, почему им стоит выбрать MEXC для своих торговых нужд.









Торговля бессрочными фьючерсами - это форма торговли деривативами, которая позволяет трейдерам покупать или продавать определенные активы по заранее установленной цене в будущем. В отличие от спотовой торговли, торговля фьючерсами имеет следующие характеристики:

Без поставки актива : Бессрочные фьючерсы не имеют даты истечения срока действия, что позволяет удерживать позиции неограниченное время.

Двусторонняя торговля: Трейдеры могут удерживать лонг или шорт позиции, что дает возможность получать прибыль независимо от того, растет или падает рынок.

Механизм ставки финансирования: Этот механизм помогает обеспечить соответствие фьючерсной цены спотовой цене.

Хеджирование рисков: Торговля фьючерсами может использоваться для хеджирования рисков на спотовом рынке и защиты инвестиционных портфелей.













В криптовалютной торговле торговые комиссии являются одним из важнейших факторов, влияющих на прибыльность трейдеров. MEXC предлагает самые низкие торговые комиссии в индустрии, что дает трейдерам значительное преимущество в стоимости:





Торговые комиссии по бессрочным фьючерсам: Комиссия мейкера составляет 0,01%, а комиссия тейкера – всего 0,04% (с небольшими региональными различиями; подробности см. в расписании комиссий MEXC ).

Пользователи могут перевести токены MX на свой фьючерсный счет, чтобы получить 20% скидку на комиссии.

По сравнению с другими платформами, структура комиссии MEXC может значительно сэкономить средства высокочастотных трейдеров.





Эта низкозатратная торговая среда позволяет трейдерам более гибко реализовывать стратегии, а для высокочастотных трейдеров преимущество в комиссии напрямую приводит к повышению прибыли.









Торговля фьючерсами MEXC отличается лучшей в отрасли ликвидностью и глубиной рынка:





Согласно отчетам TokenInsight и Simplicity Group, глубина рынка фьючерсов MEXC превышает 100 миллионов долларов как на уровне 0,05%, так и 0,1%, сохраняя лидирующие позиции в индустрии.

Большая база пользователей, насчитывающая более 36 миллионов человек, обеспечивает бесперебойное проведение сделок даже в экстремальных рыночных условиях.

Высокая ликвидность означает меньшее проскальзывание и более быстрое исполнение, что особенно важно для крупных транзакций.





Высококачественная ликвидность не только снижает торговые риски, но и обеспечивает пользователям бесперебойную торговлю, что является ключевой основой способности MEXC поддерживать торговлю с кредитным плечом до 400x.









Торговая система MEXC построена на многоуровневой, мультикластерной архитектуре с использованием технологий безопасности банковского уровня:





Высокопроизводительный торговый движок способен обрабатывать до 1,4 миллиона транзакций в секунду, обеспечивая быстрое исполнение ордеров.

Комплексные меры безопасности, включая KYC, двухфакторную аутентификацию и антифишинговые коды, обеспечивают полную защиту активов пользователей.

Серверы размещаются независимо друг от друга в разных странах для обеспечения стабильности и безопасности системы.

За время существования MEXC не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента, связанного с безопасностью.





Особое внимание, уделяемое MEXC безопасности, обеспечивает пользователям надежную торговую среду, позволяя трейдерам сосредоточиться на анализе рынка и реализации своих торговых стратегий.









Торговля фьючерсами MEXC предлагает очень гибкие возможности для удовлетворения потребностей различных трейдеров:





Поддержка настройки кредитного плеча от 1x до 400x, при этом фьючерсы USDT-M предлагают кредитное плечо до 400x, а фьючерсы Coin-M - до 200x.

Доступно несколько типов ордеров, включая лимитные, рыночные, триггерные, трейлинг-стоп и только размещение, для удовлетворения различных торговых сценариев.

Режим хеджирования позволяет пользователям удерживать обе позиции по одному контракту с независимым кредитным плечом для каждого направления.





Такая гибкость позволяет трейдерам быстро корректировать свои стратегии в зависимости от изменений на рынке, что делает его подходящим как для консервативных, так и для агрессивных трейдеров.









MEXC Фьючерсы предлагают богатый выбор криптовалют:





USDT-M, метавселенная, 2 уровень, NFT, мемкоины, DeFi и другие токены.

Быстрый листинг новых токенов позволяет пользователям участвовать в торговле фьючерсами новых токенов при первой же возможности.

Полный спектр фьючерсных контрактов для удовлетворения потребностей различных трейдеров.





Разнообразный выбор криптовалют позволяет трейдерам удовлетворять все свои потребности в торговле фьючерсами на одной платформе, что значительно повышает эффективность торговли.













MEXC предлагает два основных типа бессрочных контрактов:





Фьючерсы USDT-M: Эти контракты оцениваются и рассчитываются в USDT и подходят для трейдеров, которые предпочитают рассчитывать доходность с помощью стейблкоинов.

Фьючерсы Coin-M: Эти контракты используют конкретную криптовалюту в качестве залога и для расчета прибыли и убытков, что делает их более подходящими для профессиональных трейдеров.









Односторонний режим и режим хеджирования : Трейдеры могут выбирать одно направление или удерживать одновременно лонг и шорт в соответствии со своей торговой стратегией.

Изолированная маржа и кросс-маржа: Изолированная маржа ограничивает потенциальный убыток конкретной позицией, в то время как кросс-маржа позволяет более гибко использовать капитал по всем позициям.





Такие гибкие торговые режимы позволяют MEXC адаптироваться к предпочтениям в отношении риска и торговым стратегиям различных трейдеров.









Опытные трейдеры особенно ценят следующие аспекты:





Профессиональные торговые инструменты : MEXC предлагает широкий спектр инструментов технического анализа и индикаторов, поддерживающих разработку сложных торговых стратегий.

Механизмы управления рисками : MEXC имеет комплексный механизм ликвидации и систему контроля рисков, что помогает трейдерам эффективно управлять рисками.

Лучшее в отрасли обслуживание: Круглосуточная профессиональная поддержка клиентов, помогающая решить любые вопросы, которые могут возникнуть в процессе торговли.









В честь 7-летия MEXC платформа запускает серию событий «Celebra7e MEXC»:





Продолжительность события: 19:00, 13 апреля 2025 г. - 18:59, 4 мая 2025 г. (МСК)

Щедрые вознаграждения: В том числе награды за рейтинг ставки PNL команды, таблицу лидеров индивидуальных торговых объемов и множество других призов.

Правила участия: К участию допускаются пользователи с балансом не менее 100 USDT на фьючерсном счете. Режим команд добавляет удовольствия от торговли.





Участвуя в этих событиях, пользователи могут не только ощутить преимущества торговли фьючерсами MEXC , но и получить возможность выиграть щедрые вознаграждения.









Торговля фьючерсами на MEXC, благодаря самым низким торговым комиссиям, отличной ликвидности, безопасной и стабильной системе, гибким правилам торговли и широкому выбору криптовалют, стала предпочтительной платформой для миллионов трейдеров по всему миру. В честь 7-й годовщины MEXC продолжит оптимизировать торговлю фьючерсами, предоставляя пользователям более профессиональные, безопасные и эффективные торговые услуги.





Присоединяйтесь к празднованию 7-й годовщины MEXC и ощутите все преимущества торговли фьючерсами, начав новую главу в торговле криптовалютами.



