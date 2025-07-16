Десятилетний рубеж Tether: USDT в качестве якоря, создание рыночной стоимости в 100 миллиардов долларов США





С непрерывным развитием криптовалютного рынка роль стейблкоинов становится все более важной. Tether, как первый в мире стейблкоин, привязанный к доллару США, прошел десятилетний путь с момента своего создания. Сегодня Tether с рыночной капитализацией около 120 миллиардов долларов США и более чем 350 миллионами пользователей по всему миру оказывает значительное влияние на развитие криптовалютной индустрии.









В 2014 году Tether выпустила USDT – первый стейблкоин, привязанный к доллару США. Появление стейблкоинов позволило эффективно решить проблему крайней волатильности цен на традиционном криптовалютном рынке, предоставив инвесторам надежное хранилище стоимости и повысив стабильность рынка.





С момента своего создания USDT демонстрирует постоянный рост. В августе 2021 года рыночная капитализация сектора стейблкоинов впервые превысила 100 миллиардов долларов США, при этом USDT занял первое место с рыночной стоимостью более 65 миллиардов долларов США. Согласно последним данным IntoTheBlock, общая рыночная капитализация USDT превысила 126 миллиардов долларов США, достигнув исторического максимума. По доле рынка и капитализации USDT занимает доминирующее положение в секторе стейблкоинов.









Кроме того, база активных пользователей USDT продолжает расширяться. За последние двенадцать месяцев количество новых пользователей выросло на 24%. Хотя этот рост замедлился по сравнению с 50% увеличением за предыдущие двенадцать месяцев, он все еще сохраняет тенденцию к росту. Согласно официальным данным Tether, в настоящее время у нее более 350 миллионов пользователей по всему миру.





Tether, начавшая свою деятельность со стейблкоина USDT, теперь использует свое уникальное стратегическое видение, чтобы выйти за пределы криптовалютного сектора. Из эмитента стейблкоинов Tether превратилась в комплексного поставщика цифровых финансовых услуг, работающего в различных сферах. Каждый шаг Tether отмечен как трудностями, так и возможностями.





Диверсифицированный портфель стейблкоинов

После успеха USDT Tether начала разрабатывать диверсифицированную линейку стейблкоинов, чтобы удовлетворить потребности различных рынков и пользователей. Каждый из стратегических шагов Tether, начиная с выпуска стейблкоинов, привязанных к основным валютам, таким как евро, китайский юань и мексиканский песо, и заканчивая изучением продуктов, привязанных к золоту, и планированием запуска стейблкоина, привязанного к дирхаму ОАЭ, – все это позволило удовлетворить рыночный спрос. Последовательное внедрение этих продуктов не только значительно обогатило экосистему стейблкоинов Tether, но и обеспечило более прочные позиции на высококонкурентном криптовалютном рынке.





Выход в новые области и расширение разнообразных инвестиций

В 2023 году Tether добилась значительных успехов в секторе майнинга криптовалют, приняв участие в геотермальном майнинге Bitcoin в Сальвадоре и инвестировав в это дело 1 миллиард долларов США. Кроме того, Tether открыла предприятие по майнигну Bitcoin в Уругвае.





Более того, генеральный директор Tether Паоло Ардойно рассказал в интервью, что Tether хорошо финансируется и активно осваивает множество новых областей, включая искусственный интеллект, планируя бросить вызов таким технологическим гигантам, как Microsoft, Google и Amazon. В области искусственного интеллекта Tether уже добилась значительных успехов. Компания приобрела контрольный пакет акций стартапа Blackrock Neurotech, специализирующегося на технологии нейронных имплантатов, и инвестировала в оператора дата-центров Northern Data Group. Кроме того, инвестиционный портфель Tether охватывает и другие отрасли. Например, компания вложила 100 миллионов долларов США в латиноамериканского сельскохозяйственного гиганта Adecoagro, а также расширила свою деятельность на такие сферы, как образовательные программы.





Стоит отметить, что, согласно данным, Tether владеет казначейскими облигациями США на сумму более 97 миллиардов долларов США, что является историческим максимумом.





Развитие соответствия

Развитие нормативно-правового соответствия всегда было центральной темой в криптовалютной индустрии, особенно с введением Закона о платежных стейблкоинах Ламмиса-Гиллибранда и законодательства MiCA, которые накладывают дополнительные требования на Tether. Tether активно реагирует на эти изменения, постоянно укрепляя свою систему соответствия. Ранее, в свете усиления контроля со стороны регулирующих органов, Tether активизировала свои лоббистские усилия и в августе этого года объявила о планах удвоить штат сотрудников в течение следующего года, чтобы укрепить свои возможности в таких ключевых областях, как соблюдение нормативных требований.





После десяти лет преодоления трудностей и возможностей Tether превратилась в многопрофильного финансового гиганта. Согласно аудиторскому отчету Tether за второй квартал, в первой половине 2024 года чистая прибыль Tether Holdings составила 5,2 миллиарда долларов США, установив исторический рекорд. Примечательно, что чистая операционная прибыль во втором квартале составила 1,3 миллиарда долларов США, что стало самым высоким показателем квартальной прибыли на сегодняшний день.





Являясь ведущей в отрасли торговой платформой, MEXC предлагает пользователям широкий выбор популярных торговых пар USDT, гарантируя, что они смогут легко и эффективно конвертировать USDT в другие криптовалюты на платформе. Кроме того, MEXC применяет многочисленные меры безопасности, включая, помимо прочего, передовую технологию шифрования и строгие процессы проверки личности, чтобы обеспечить безопасные и простые транзакции.



