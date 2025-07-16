Начиная с первой половины 2024 года, сектор RWA (Real World Assets, активы реального мира) постепенно становится новой горячей концепцией в индустрии блокчейна. Согласно данным Dune Analytics, с началНачиная с первой половины 2024 года, сектор RWA (Real World Assets, активы реального мира) постепенно становится новой горячей концепцией в индустрии блокчейна. Согласно данным Dune Analytics, с начал
Бурно развивающийся сектор RWA: Ворота для капитала на криптовалютный рынок?

16 июля 2025 г.MEXC
#Новости отрасли
Начиная с первой половины 2024 года, сектор RWA (Real World Assets, активы реального мира) постепенно становится новой горячей концепцией в индустрии блокчейна. Согласно данным Dune Analytics, с начала года сектор RWA продемонстрировал второй по величине рост: он увеличился на 117%, уступив лишь сектору мемов. Ведущий проект, Ondo Finance, наблюдал рост своего токена ONDO более чем на 110% в течение недели, возглавив весь сектор RWA, а токены нескольких проектов постоянно достигали новых исторических максимумов.

Кроме того, RWA привлекли внимание институциональных рынков: несколько организаций, в том числе Boston Consulting Group, Messari и Binance Research, в своих отчетах отмечают потенциал RWA. Традиционные финансовые гиганты, такие как Citibank, BlackRock, Fidelity и JPMorgan, также вошли в эту сферу. В середине июля в Китайско-гонконгском центре обмена финансовой элитой в Адмиралтействе (Гонконг) собрались представители Академии торговли, Гонконгского университета науки и технологий, различных предприятий и ассоциаций, чтобы обсудить передовые вопросы трансграничного потока данных и цифровых активов. Особое внимание на симпозиуме было уделено сочетанию активов реального мира (RWA) с цифровыми активами, обсуждались последние разработки и потенциал в этой области.

1.О RWA

Real World Assets (RWA) - это не совсем новая концепция, а скорее новый сектор. Он представляет собой сочетание активов реального мира с токенизацией, символизируя интеграцию традиционных активов с криптоактивами Web3.0. На блокчейне токены RWA представляют собой реальные активы, которыми можно торговать. Эти токены являются ончейн представлением реальных активов, включая активы с фиксированным доходом (такие как государственные и корпоративные облигации), акции (такие как недвижимость и золото) и многое другое. В последние годы в протоколах синтетических активов (таких как Mirror, Synthetix, MakerDAO) и приложениях NFT (таких как токенизация IP и фракционирование искусства) была использована концепция RWA.

Основные сценарии применения включают:

  • Токенизация активов: Представление традиционных активов, таких как недвижимость, золото и произведения искусства, в блокчейне с помощью технологии токенизации, что облегчает торговлю и инвестиции. Такой подход делает возможной фракционную торговлю дорогостоящими активами, снижая порог инвестирования.

  • Расширение каналов финансирования: Предприятия и частные лица могут получить новые каналы финансирования, используя активы реального мира в качестве залога. Например, обеспечение кредитов через RWA за счет залога недвижимости или привлечение средств путем токенизации произведений искусства.

  • Секьюритизация активов: Преобразование прав на доход от реальных активов в цифровые ценные бумаги, обеспечивающее прозрачные и эффективные транзакции с помощью технологии блокчейн. Этот метод обычно используется для перевода в цифровую форму традиционных финансовых активов, таких как облигации и акции.

  • Интеграция с DeFi: Интеграция активов RWA в децентрализованные финансовые платформы (DeFi) для предоставления пользователям дополнительных финансовых продуктов и услуг, таких как протоколы кредитования на основе RWA и пулы ликвидности.

  • Применение смарт-контрактов: Использование смарт-контрактов для автоматического выполнения и управления транзакциями, связанными с активами RWA, такими как автоматическое распределение доходов и управление правами и обязанностями, что повышает операционную эффективность и прозрачность.

Давайте рассмотрим простой пример: USDT, который мы часто используем, является примером RWA (Real World Assets), где реальные доллары привязаны к активам ончейн. Мы можем представить это и дальше - активы реального мира, будь то мелкие предметы, такие как музыкальные инструменты, часы или даже лимитированные кроссовки, или более крупные, такие как недвижимость, теоретически могут быть представлены в блокчейне. Мы уже начинаем видеть реальные случаи появления RWA. Например, в июне этого года соучредитель Animoca и Galaxy Ят Сиу использовал скрипку, некогда принадлежавшую российской императрице Екатерине Великой, которую он приобрел на аукционе, в качестве залога в Galaxy и получил кредит на миллионы долларов. Для держателей реальных активов это, несомненно, выгодно, поскольку обеспечивает ликвидность их физических активов. А для пользователей ончейн, независимо от того, владеют ли они активами в виде токенов или NFT, наличие реального обеспечения добавляет уровень безопасности. Как институциональное участие, так и данные ончейн показывают растущую тенденцию.

2.Текущее состояние рынка RWA

В последние годы элементы данных и торговля цифровыми активами стали центральными темами в политических и рыночных дискуссиях. Создание различных институтов данных свидетельствует о растущем значении элементов данных. Например, компания RuiHe Capital в настоящее время занимается созданием инвестиционного банка RWA, который будет сотрудничать с лицензированными биржами и финансовыми учреждениями Гонконга, чтобы способствовать применению модели RWA. По данным панели данных Dune видно, что общий объем связанных токенов в сети DEX неуклонно растет.


Согласно отчету криптоиндустрии CoinGecko за 2 квартал 2024 года, на сектор RWA пришлось 11,3% веб-трафика во втором квартале, уступая лишь мемкоинам, которые заняли первое место с 14,34% трафика. Эти цифры свидетельствуют о том, что сектор RWA привлекает все больше внимания и готов стать следующим лидером в росте криптовалютного благосостояния. Данные RWA.xyz показывают, что на момент написания статьи ончейн активы в секторе RWA достигли 11,73 миллиарда долларов, в основном сконцентрированные в частных кредитах, казначейских облигациях США, сырьевых товарах и многом другом. Различные данные и анализы свидетельствуют о том, что этот зарождающийся сектор RWA демонстрирует значительную жизнеспособность.


Конечно, несмотря на стремительное развитие сектора RWA, он также сталкивается с некоторыми проблемами и трудностями:

  • Высокие входные барьеры: Для традиционных держателей активов и обычных пользователей знания и технические барьеры для входа в сектор RWA относительно высоки. Например, если я хочу токенизировать свои активы, связанные с произведениями искусства, мне нужно будет много узнать о технологиях, связанных с RWA, и операциях с блокчейном, что затрудняет вход. Кроме того, другие сервисные продукты RWA часто сопровождаются высокими комиссиями.
  • Низкая ликвидность: В настоящее время большинство продуктов RWA, предлагаемых различными учреждениями, сосредоточено в казначейских облигациях США и частных кредитах, а товарных продуктов меньше. Отсутствие активного вторичного рынка приводит к низкой ликвидности активов RWA на рынке в настоящее время.

3.Первая модульная публичная сеть 2 уровня в секторе RWA - Plume Network

Будучи первой модульной публичной сетью 2 уровня в секторе RWA, Plume Network стремится снизить барьеры входа для RWA и предоставить участникам платформу для взаимодействия с RWA и инвестирования в них через надежную экосистему DeFi. С одной стороны, она стремится привлечь новых пользователей, а с другой - разблокировать ликвидность ончейн для RWA, создавая оживленную экосистему.

Plume Network построена на стеке Arbitrum Nitro, что обеспечивает высокую совместимость с экосистемой Ethereum. Разработчики из экосистемы Ethereum могут напрямую перенести свои приложения в сеть Plume. В настоящее время она полностью поддерживает различные стандарты токенов, такие как ERC-20, ERC-721, ERC-1155 и ERC-3643, предоставляя пользователям больше возможностей для токенизации активов.

Plume Network завершила посевной раунд в размере 10 миллионов долларов под руководством Haun Ventures, при участии Galaxy Ventures, Superscrypt и A Capital. Кроме того, компания получила поддержку от инвесторов-ангелов, таких как Эрик Чен из Injective, Энтони Рамирес из Wormhole Labs и Кельвин Лю из Eigenlayer. В тестовую сеть Plume уже вошло более 150 проектов, охватывающих такие области, как коллекционные предметы, синтетические активы, предметы роскоши, недвижимость, протоколы кредитования и бессрочные DEX. Примечательно, что программа поощрения Plume Network привлекла широкое внимание сообщества: мероприятие проходит под девизом «Глобальное путешествие», в рамках которого пользователи могут зарабатывать очки и аирдроп будущих токенов, исследуя различные страны (экосистемы), выполняя задания по путешествиям и приглашая друзей.


4.Будущее RWA: Поддержка отрасли и прогнозы развития рынка

  • Перспективы развития отрасли
Недавно сооснователь Ethereum Виталик Бутерин в социальных сетях высказался в поддержку идеи продажи акций компаний в виде токенов, связав это с концепцией Real World Assets (RWA). Виталик заявил, что поддерживает RWA и надеется, что на блокчейне появится более разнообразный спектр RWA. Это позволит приложениям использовать их, не подвергаясь системным рискам, связанным с одним эмитентом или классом активов.


Являясь ведущей мировой криптовалютной торговой площадкой, MEXC активно следит за развитием сектора RWA и поддерживает его. Благодаря самой высокой скорости листинга новых токенов в сети, самому широкому охвату токенов и самой высокой фьючерсной ликвидности в отрасли, MEXC создает широкие инвестиционные возможности и предлагает разнообразные и беспроблемные торговые опции для инвесторов. Благодаря инновационным торговым услугам и передовой технической поддержке MEXC, как ожидается, обеспечит мощный импульс ликвидности и расширению рынка проектов RWA в будущем, помогая этому сектору достичь более широкого применения и развития рынка.

  • Прогнозы рынка
Согласно отчету Citibank, рынок токенов RWA достигнет 4 триллионов долларов к 2030 году. Такие проекты, как Centrifuge и MakerDAO, уже продемонстрировали рыночный потенциал RWA. Согласно прогнозу Boston Consulting Group, мировой рынок токенизации финансовых активов к 2030 году достигнет 16 триллионов долларов. По сравнению с текущей рыночной капитализацией сектора RWA в 6 миллиардов долларов, рынок RWA все еще имеет значительный потенциал роста в обозримом будущем.

5.Заключительные размышления

В целом RWA, как мост, соединяющий традиционные финансы и криптовалюту, демонстрируют огромный потенциал развития и широкие возможности роста. Они обладают огромными перспективами в плане повышения эффективности капитала, снижения стоимости финансирования и повышения ликвидности рынка, а их применение на блокчейне способно коренным образом изменить финансовую индустрию. Plume, как первая модульная сеть EVM L2, специально разработанная для RWA, стремится к снижению барьеров, повышению ликвидности и соблюдению требований, и, как ожидается, будет стимулировать инновации и развитие в секторе RWA. Хотя Plume все еще находится на стадии тестирования, ее работа в будущем мейннете будет иметь решающее значение. Несмотря на это, мы надеемся, что Plume Network, как многообещающий новичок в секторе RWA, который привлек значительное внимание сообщества, сыграет ключевую роль в модернизации традиционных финансов, придав новый импульс и открыв новые возможности для развития всей отрасли.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

