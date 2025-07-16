Торговля криптовалютами приобрела большую популярность среди инвесторов во всем мире, что привело к ежедневному росту числа сотен и даже тысяч трейдеров на MEXC, участвующих в спотовой торговле для поТорговля криптовалютами приобрела большую популярность среди инвесторов во всем мире, что привело к ежедневному росту числа сотен и даже тысяч трейдеров на MEXC, участвующих в спотовой торговле для по
Часто задаваемые вопросы по спотовой торговле

Торговля криптовалютами приобрела большую популярность среди инвесторов во всем мире, что привело к ежедневному росту числа сотен и даже тысяч трейдеров на MEXC, участвующих в спотовой торговле для покупки криптовалют. У новичков, пришедших в мир спотовой торговли, часто возникают вопросы. Для решения этой проблемы мы собрали ответы на наиболее распространенные вопросы, с которыми пользователи могут столкнуться в ходе спотовой торговли на MEXC.

1.Что такое спотовая торговля криптовалютами?


Под спотовой торговлей криптовалютами понимается процесс, в ходе которого покупатели и продавцы приобретают или продают такие криптовалюты, как BTC, ETH и MX, по определенной рыночной цене и осуществляют расчеты по сделке. Например, в паре MX/USDT цена представляет собой сумму USDT, необходимую для покупки 1 MX, или сумму USDT, которую можно получить, продав 1 MX.

2.В чем разница между спотовой торговлей и торговлей фьючерсами?


Спотовая торговля и торговля фьючерсами имеют принципиальные различия. В спотовой торговле трейдеры владеют базовыми активами, и обе стороны обмениваются котировками и токенами напрямую. Таким образом, спотовая торговля предполагает прямую передачу криптовалютных активов между участниками рынка.

Торговля фьючерсами предполагает покупку и продажу контрактов, представляющих стоимость конкретных криптовалют. Приобретая фьючерсный контракт, вы не владеете базовым криптовалютным активом. Вместо этого вы заключаете контракт, обязывающий вас купить или продать криптовалюту по заранее определенной цене в определенную дату в будущем. В этом случае вы можете заранее предсказать колебания цен и выбрать лонг, покупая контракты, или шорт, продавая контракты, тем самым участвуя в волатильности криптовалюты и получая прибыль.


3.Каковы торговые комиссии при спотовой торговле на MEXC?


Ставки комиссии за торговлю на споте MEXC составляют 0% для мейкеров и 0.05% для тейкеров.

4.Что такое "тейкеры" и "мейкеры"?


① Тейкер:


Тейкер - это тот, кто размещает ордер, который напрямую совпадает с существующими лимитными или рыночными ордерами. Тейкеры потребляют рыночную ликвидность.


② Мейкер:


Мейкер - это тот, кто размещает ордер, указывает цену и количество и ждет, пока другие пользователи исполнят его. Мейкеры повышают ликвидность рынка.

5.Какие типы ордеров поддерживаются в спотовой торговле?


В спотовой торговле MEXC поддерживается четыре типа ордеров: лимитный ордер, рыночный ордер, стоп-лимитный ордер и Ордер OCO. О конкретных различиях между этими типами ордеров можно прочитать в статье "Разные типы спотовых ордеров".

6.Как просмотреть историю исполненных ордеров?


Историю исполненных ордеров можно просмотреть в разделе "История торговли", расположенном под книгой ордеров. Кроме того, для просмотра всех ордеров можно нажать на [Ордера] в правом верхнем углу - [Спотовые ордера].

7.Что делать, если я не могу торговать из-за того, что мои средства заняты открытыми ордерами?


Если ваши средства заняты открытыми ордерами, и вы хотите торговать другими криптовалютами, но у вас недостаточно средств, вы можете перейти в раздел "Открытые ордера", чтобы просмотреть свои неисполненные ордера, и нажать на кнопку отмены, чтобы освободить занятые средства, позволив использовать их для новых ордеров.

8.Как внести депозит?


Если у вас нет средств на счете, вы можете пополнить его напрямую. О способах внесения депозита вы можете прочитать в статьях "Как внести криптовалюту на платформу MEXC (Веб-сайт)" и "Как внести криптовалюту на платформу MEXC (Приложение)".


9.Что такое Главная зона, Зона инноваций и Зона оценки?


Главная зона, Зона инноваций и Зона оценки - это классификация криптовалют на MEXC, основанная на рыночной капитализации и инновациях. О конкретных различиях между этими классификациями можно узнать из статьи "Знакомство с зонами спотовой торговли MEXC".

10.Существует ли минимальное количество ордеров и минимальная общая сумма ордеров для каждой сделки?


Да, для разных торговых рынков на MEXC существуют разные правила. Более подробно см. в статье "Правила торговли на спотовом рынке".

11.В чем разница между открытыми ордерами, историей ордеров и историей торговли?


① Открытые ордера:


В этом разделе отображаются ордера, которые еще ожидают исполнения или срабатывания.


② История ордеров:


В данном разделе отображаются записи об исполненных или отмененных ордерах.


③ История торговли:


В данном разделе отображаются успешно исполненные и завершенные сделки. При большом объеме ордера он может быть исполнен в результате нескольких сделок, все из которых будут показаны в истории.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

