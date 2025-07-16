Часто задаваемые вопросы по спотовой торговле

Торговля криптовалютами приобрела большую популярность среди инвесторов во всем мире, что привело к ежедневному росту числа сотен и даже тысяч трейдеров на MEXC, участвующих в спотовой торговле для покупки криптовалют. У новичков, пришедших в мир спотовой торговли, часто возникают вопросы. Для решения этой проблемы мы собрали ответы на наиболее распространенные вопросы, с которыми пользователи могут столкнуться в ходе спотовой торговли на MEXC.









Под спотовой торговлей криптовалютами понимается процесс, в ходе которого покупатели и продавцы приобретают или продают такие криптовалюты, как BTC, ETH и MX, по определенной рыночной цене и осуществляют расчеты по сделке. Например, в паре MX/USDT цена представляет собой сумму USDT, необходимую для покупки 1 MX, или сумму USDT, которую можно получить, продав 1 MX.









Спотовая торговля и торговля фьючерсами имеют принципиальные различия. В спотовой торговле трейдеры владеют базовыми активами, и обе стороны обмениваются котировками и токенами напрямую. Таким образом, спотовая торговля предполагает прямую передачу криптовалютных активов между участниками рынка.





Торговля фьючерсами предполагает покупку и продажу контрактов, представляющих стоимость конкретных криптовалют. Приобретая фьючерсный контракт, вы не владеете базовым криптовалютным активом. Вместо этого вы заключаете контракт, обязывающий вас купить или продать криптовалюту по заранее определенной цене в определенную дату в будущем. В этом случае вы можете заранее предсказать колебания цен и выбрать лонг, покупая контракты, или шорт, продавая контракты, тем самым участвуя в волатильности криптовалюты и получая прибыль.





Ставки комиссии за торговлю на споте MEXC составляют 0% для мейкеров и 0.05% для тейкеров.









① Тейкер:





Тейкер - это тот, кто размещает ордер, который напрямую совпадает с существующими лимитными или рыночными ордерами. Тейкеры потребляют рыночную ликвидность.





② Мейкер:





Мейкер - это тот, кто размещает ордер, указывает цену и количество и ждет, пока другие пользователи исполнят его. Мейкеры повышают ликвидность рынка.









В спотовой торговле MEXC поддерживается четыре типа ордеров: лимитный ордер, рыночный ордер, стоп-лимитный ордер и Ордер OCO. О конкретных различиях между этими типами ордеров можно прочитать в статье " Разные типы спотовых ордеров ".









Историю исполненных ордеров можно просмотреть в разделе "История торговли", расположенном под книгой ордеров. Кроме того, для просмотра всех ордеров можно нажать на [Ордера] в правом верхнем углу - [Спотовые ордера].









Если ваши средства заняты открытыми ордерами, и вы хотите торговать другими криптовалютами, но у вас недостаточно средств, вы можете перейти в раздел "Открытые ордера", чтобы просмотреть свои неисполненные ордера, и нажать на кнопку отмены, чтобы освободить занятые средства, позволив использовать их для новых ордеров.













Главная зона, Зона инноваций и Зона оценки - это классификация криптовалют на MEXC, основанная на рыночной капитализации и инновациях. О конкретных различиях между этими классификациями можно узнать из статьи " Знакомство с зонами спотовой торговли MEXC ".









Да, для разных торговых рынков на MEXC существуют разные правила. Более подробно см. в статье " Правила торговли на спотовом рынке ".









① Открытые ордера:





В этом разделе отображаются ордера, которые еще ожидают исполнения или срабатывания.





② История ордеров:





В данном разделе отображаются записи об исполненных или отмененных ордерах.





③ История торговли:





В данном разделе отображаются успешно исполненные и завершенные сделки. При большом объеме ордера он может быть исполнен в результате нескольких сделок, все из которых будут показаны в истории.



