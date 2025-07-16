Интеграция блокчейн-технологий и игровой индустрии становится одним из самых перспективных направлений в цифровой экономике. Основная её ценность заключается в фундаментальной трансформации способа взИнтеграция блокчейн-технологий и игровой индустрии становится одним из самых перспективных направлений в цифровой экономике. Основная её ценность заключается в фундаментальной трансформации способа вз
Moonveil: Web3-игровая платформа с ZK-технологией, меняющая представление о владении и экономике

Интеграция блокчейн-технологий и игровой индустрии становится одним из самых перспективных направлений в цифровой экономике. Основная её ценность заключается в фундаментальной трансформации способа взаимодействия игроков с виртуальными мирами, владения цифровыми активами и участия в игровых экономиках. На фоне этой волны перемен Moonveil выделяется как пионер игровой Web3 экосистемы. Благодаря передовым технологиям нулевого разглашения (ZK), проект обеспечивает беспрецедентный игровой опыт, гарантируя безопасность, масштабируемость и реальное владение активами – ключевые элементы нового поколения интерактивных развлечений.

Moonveil – это комплексная, ориентированная на игрока Web3‑экосистема, работающая на токене MORE. Это принципиальный сдвиг от традиционных игр к более инклюзивной и децентрализованной модели. Основанная на Polygon zkEVM и поддерживаемая ведущими венчурными фондами, такими как Gumi Cryptos Capital, Spartan Group и Animoca Ventures, Moonveil задаёт новый стандарт для ончейн игр.

1. Обзор проекта Moonveil: Создание будущего игровой индустрии


1.1 Видение и миссия


Используя современные технологии, миссия Moonveil – предложить высочайший игровой опыт, сочетая гибкость обычного игрового опыта и глубину погружения. Проект стремится выйти за пределы традиционных границ, создавая экосистему, где игроки действительно владеют цифровыми активами, участвуют в управлении и получают экономическую выгоду от игрового процесса.

Moonveil полностью переосмысливает игровую индустрию, устраняя основные недостатки как традиционных игр, так и ранних игр Web3 – отсутствие права собственности на активы, ограниченную совместимость, высокие транзакционные издержки, неудобство для пользователей и несоответствие между вовлеченностью игроков и финансовым вознаграждением.

1.2 Революция в игровой индустрии: Глобальный контекст


С годовым доходом, превышающим 200 миллиардов долларов, глобальная игровая индустрия переживает глубокие преобразования. Хотя традиционные игры добились финансового успеха, их эксплуататорская модель подвергается все большей критике – игроки вкладывают значительное время и деньги, но не сохраняют права собственности после того, как перестают играть.

В ответ на это появляются игры Web3, предлагающие настоящее цифровое право собственности через NFT, управление игроками через DAO и экономическое участие через токены. Однако игры Web3 на ранней стадии развития часто сталкиваются с проблемами низкого уровня пользовательского опыта, высоких комиссий за газ, ограниченной масштабируемости и чрезмерного акцента на токеномике в ущерб качеству игрового процесса.

Moonveil решает эти проблемы с помощью стратегии, ориентированной на техническое совершенство и качество игр. По мере расширения игрового пространства Web3, такие проекты, как Moonveil, которые уделяют приоритетное внимание сильному игровому процессу и интегрируют преимущества блокчейна, становятся новым стандартом.

2. Стратегическое позиционирование и рыночные возможности Moonveil


Рынок игр Web3 переживает беспрецедентный рост, и отраслевые аналитики прогнозируют, что к 2030 году его объем достигнет 65 миллиардов долларов. По сравнению с другими флагманскими сетями в экосистеме Polygon zkEVM, такими как Immutable (FDV: 3,45 миллиарда долларов) и Ronin (FDV: 2,15 миллиарда долларов), технический потенциал и влияние Moonveil очевидны.

Стратегическое позиционирование Moonveil соответствует нескольким ключевым рыночным тенденциям:

Инфраструктура как услуга (IaaS): В отличие от разработчиков одной игры, Moonveil предлагает комплексный инфраструктурный уровень, который поддерживает как собственные игры, так и игры сторонних разработчиков, создавая сетевой эффект на уровне платформы, выходящий за рамки успеха какой-либо одной игры.

Кроссчейн-совместимость: По мере того как экосистемы блокчейнов становятся все более мультичейн, структура совместимости Moonveil позволяет ей получать выгоду от всех сетей, а не ограничиваться одной сетью.

Экономика, ориентированная на игрока: Подчеркивая право собственности игроков и их экономическое участие, Moonveil согласовывает интересы разработчиков, игроков и держателей токенов, создавая устойчивую экономическую модель, выгодную для всех заинтересованных сторон.

3. Техническая архитектура и инновации Moonveil


3.1 Технология с нулевым разглашением как основа


В основе технической архитектуры Moonveil лежит передовая технология нулевого разглашения (ZK), с особым акцентом на глубокую интеграцию возможностей zkEVM (Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine). Этот стратегический выбор направлен на решение трилеммы блокчейна – одновременное достижение децентрализации, безопасности и масштабируемости.

Используя доказательства с нулевым разглашением (ZKPs) и zkEVM, Moonveil закладывает основу для мощной блокчейн-сети, ориентированной на игры, которая соответствует высшим стандартам безопасности Web3 в области проверки состояния, кроссчейн-мостов и кроссчейн-обмена сообщениями. Использование zkEVM дает несколько ключевых преимуществ:

Повышенная безопасность: ZKP позволяют проверять транзакции без раскрытия конфиденциальных данных, обеспечивая как целостность транзакций, так и конфиденциальность.

Решения по масштабируемости: Быстрая окончательность, высокочастотные доказательства достоверности и Polygon Zero – самый быстрый в мире ZK-prover – совместно поддерживают высокие требования к производительности сети 2 уровня Moonveil.

Экономическая эффективность: С Polygon zkEVM транзакционные издержки значительно сокращаются, что делает микротранзакции и высокочастотные игровые взаимодействия экономически выгодными.

Совместимость с EVM: Полная совместимость с виртуальной машиной Ethereum обеспечивает беспроблемную интеграцию с существующими инструментами, кошельками и ресурсами для разработчиков Ethereum, снижая барьер для входа как для разработчиков, так и для игроков.

3.2 Архитектура 2 уровня и преимущества производительности


Решение 2 уровня от Moonveil, основанное на технологии ZK, поддерживает как собственные игры, так и игры сторонних разработчиков, обеспечивая игрокам исключительный игровой опыт. Архитектура, специально разработанная для игр, оптимизирована для удовлетворения уникальных требований интерактивных развлечений. Ключевые показатели производительности включают:

Высокая пропускная способность: Сеть рассчитана на обработку тысяч транзакций в секунду, что позволяет играть в режиме реального времени без задержек, вызванных блокчейном.

Низкая задержка: Окончательность транзакций менее чем за секунду гарантирует, что действия игроков мгновенно отражаются в игре, сохраняя ожидаемый игроками быстрый отклик.

Оптимизация газа: Специальные технологии пакетной обработки и сжатия транзакций минимизируют ончейн-затраты, позволяя эффективно и экономично регистрировать даже самые мелкие действия в игре.

4. Токен MORE: Двигатель ценности, приводящий в действие экосистему Moonveil


4.1 Обзор токена и основные преимущества


Токен MORE служит в качестве собственной валюты и токена управления экосистемы Moonveil, предназначенного для фиксации и распределения стоимости между всеми участниками платформы. В отличие от многих токенов, которые ограничены внутриигровым использованием, MORE является комплексным токеном экосистемы, поддерживающим многоуровневое создание и обмен стоимостью.

Общий объем предложения составляет 1 миллиард, текущие показатели токена (цена, объем торгов, рыночная капитализация и т. д.) еще не раскрыты. Его экономическая модель тщательно разработана, чтобы сбалансировать масштабируемость экосистемы с дефицитом токенов за счет тщательно структурированной токеномики.

4.2 Токеномика и модель распределения


Стратегия распределения MORE отражает сбалансированный подход к росту экосистемы, согласованию интересов инвесторов и построению сообщества. Типичное распределение средств выглядит следующим образом:

Сообщество и игроки (30–40%): Наибольшая часть средств выделяется членам сообщества и игрокам в виде игровых наград, аирдропов и программ поощрения сообщества, что обеспечивает тесную связь наиболее активных участников с успехом проекта.

Разработка и операционная деятельность (20–25%): Средства, выделенные на текущую разработку, операционную деятельность платформы и расширение экосистемы, включая разработку игр, оптимизацию платформы и стратегические партнерства.

Команда и консультанты (15–20%): Выделение средств команде обычно подчиняется графикам вступления в права владения, чтобы обеспечить долгосрочную согласованность, в то время как выделение средств консультантам поддерживает стратегическое руководство и связи в отрасли.

Инвесторы и стратегические партнеры (20–25%): Moonveil запустит ICO и продажу нодов 22 октября 2024 года, предложив инвесторам 20% токенов для финансирования роста платформы, при этом обеспечив, что большинство токенов останется под контролем сообщества.

5. Особенности игры и игровой опыт


5.1 Право собственности игрока и управление активами


Используя технологию блокчейн, игроки получают возможность владеть, торговать, вносить вклад, управлять и зарабатывать вознаграждения при низких затратах – это кардинальное отличие от традиционных игровых моделей. Модель владения игроков Moonveil построена на следующих ключевых элементах:

Настоящее цифровое владение: Все игровые активы существуют в виде NFT на блокчейне, что дает игрокам подтверждаемое право собственности, которое не зависит от рабочего состояния игры или решений разработчиков.

Возможность переноса активов между играми: Благодаря прозрачности, безопасности и праву собственности пользователей архитектура блокчейна Moonveil позволяет игрокам обменивать, продавать или передавать цифровые активы между совместимыми играми в экосистеме.

Экономическое участие: Игроки могут зарабатывать токены за действия в игре и принимать на себя роли, такие как торговцы или поставщики услуг, активно участвуя в росте игровой экономики и извлекая из этого выгоду.

5.2 Программа вовлечения сообщества и поощрения


Программа поощрения Moon Beams отражает стремление Moonveil к построению долгосрочных отношений со своими игроками. Программа, разработанная для поощрения постоянного участия, предлагает четкие пути прогресса для игроков с разным уровнем вовлеченности. Ключевые стратегии включают:

Прогрессивные награды: Чем дольше и активнее игроки участвуют, тем больше награды и преимущества, что стимулирует долгосрочную приверженность экосистеме.

Функции социальных игр: Инструменты сообщества, которые поддерживают сотрудничество, конкуренцию и социальное взаимодействие, создавая сетевой эффект, который повышает общую ценность платформы.

6. Стратегические партнерства и развитие экосистемы


Moonveil привлек инвестиции от нескольких ведущих венчурных компаний, специализирующихся на игровых и блокчейн-технологиях, в том числе Gumi Cryptos Capital, Spartan Group и Animoca Ventures. Эти стратегические инвестиции дают ряд преимуществ:

Капитальные ресурсы: Достаточный объем финансирования позволяет реализовать амбициозный план развития как технологий, так и игр без ущерба для качества и сроков поставки.

Отраслевой опыт: Эти инвесторы обладают глубоким пониманием игрового и блокчейн-секторов и предлагают стратегические рекомендации по разработке продуктов и позиционированию на рынке.

7. Позиционирование на рынке и анализ конкурентов


7.1 Обзор конкурентной среды


С момента своего зарождения сектор игр Web3 эволюционировал в отдельные сегменты. Основные категории конкурентов включают:

Блокчейны, ориентированные на игры: Платформы, такие как Immutable, Ronin и WAX, которые специально разработаны для игровых приложений.

Универсальные решения 2 уровня: Сети, такие как Arbitrum, Optimism и Polygon, которые поддерживают игры, но не ориентированы исключительно на них.

Игровые студии, интегрирующие блокчейн: Традиционные игровые компании, которые внедряют функции блокчейна в существующие игры.

7.2 Уникальное ценностное предложение и отличительные особенности


Moonveil отличается следующими основными преимуществами:

Техническое превосходство: Прочная основа, построенная на технологии zkEVM, интеграции AggLayer и оптимизации для конкретных игр, что выделяет ее среди большинства конкурентов.

Комплексная стратегия экосистемы: Вместо того, чтобы сосредоточиться на одной игре или отдельном техническом решении, Moonveil предлагает комплексную инфраструктуру, которая поддерживает всю цепочку создания стоимости в игровой индустрии.

Ориентированный на игрока дизайн: Глубокий акцент на опыте игрока, праве собственности и экономическом участии, а не на приоритетах разработчиков или инвесторов.

8. Как купить токены MORE на MEXC


Moonveil предвидит будущее игровой индустрии, в котором игроки будут действительно владеть своими цифровыми активами, участвовать в экономической деятельности любимых игр и получать выгоду от прозрачного развития, основанного на сообществе. По мере появления новых партнерств между лидерами блокчейна и ведущими игровыми студиями, Moonveil готова стать новым эталоном в индустрии, предлагая высококачественные игры на быстрой, безопасной и экономичной блокчейн-платформе.

Токен MORE включен в листинг на MEXC. Посетите платформу MEXC сегодня, чтобы воспользоваться этой возможностью на ранней стадии и получить доступ к многообещающей новой области! Вы можете приобрести токены MORE на MEXC, выполнив следующие действия:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) Найдите «MORE» в строке поиска, затем выберите спотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите сумму, цену и завершите сделку.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в этом материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным услугам, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет эту информацию исключительно в справочных целях и не дает инвестиционных советов. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и проявляйте осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

