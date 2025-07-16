Impossible Cloud Network: Базовый уровень для Интернета нового поколения









1) Impossible Cloud Network (ICN) – это децентрализованная платформа облачных сервисов, нацеленная на создание инфраструктуры Web3, способной заменить традиционные облачные системы.

2) В настоящее время ICN предлагает услуги хранения объектов, совместимые с протоколом S3, и планирует расширить их за счет модулей CDN, вычислений и баз данных.

3) ICN объединяет стимулы к использованию ресурсов, управление сетью и стабильные платежи с помощью своего нативного токена ICNT.

4) Сеть ICN поддерживается глобальными нодами. Пользователи могут предоставлять ресурсы хранения в обмен на вознаграждение в виде токенов, что обеспечивает высокую безопасность данных и полную проверяемость ончейн.

5) ICN считается одним из наиболее перспективных новаторов в области инфраструктуры DePIN (децентрализованные сети физической инфраструктуры).





Современная экосистема Web3 остро нуждается в нативном инфраструктурном слое, на котором можно строить и работать. Существующие решения еще не готовы к Web3, что вынуждает многие протоколы и проекты работать на облачных сервисах Web2, подвергая их тем самым рискам централизации, которые Web3 стремится устранить. В то же время современный рынок облачных сервисов сталкивается с многочисленными проблемами, включая централизацию, высокую стоимость, привязку к поставщикам и проблемы с безопасностью данных. Impossible Cloud Network (ICN) предлагает децентрализованное решение, построенное на основе блокчейна и технологий Web3, для решения этих проблем.





Цель ICN – переосмыслить взаимодействие с Интернетом, используя мощь децентрализованной экосистемы для создания открытого облака. Протокол ICN преодолевает ограничения масштабируемости традиционной облачной инфраструктуры и открывает доступ к безграничным инновациям на уровне приложений через глубокую сеть аппаратного обеспечения, не требующую разрешений. При этом ICN решает многие проблемы, присущие традиционным облачным моделям, такие как высокие эксплуатационные расходы, уязвимости безопасности и неэффективность.









Impossible Cloud Network (ICN) создает фундаментальный уровень интернета нового поколения, бросая вызов доминированию централизованных техногигантов. В отличие от разрозненных проектов DePIN, ICN предлагает полностью открытую, модульную и децентрализованную облачную инфраструктуру без необходимости получать разрешения – объединяя хранение данных, вычисления и сеть для поддержки масштабных приложений.





1) Поставщики оборудования (HP), поставщики услуг (SP) и ноды SLA Oracle работают совместно, чтобы повысить целостность и надежность сети.

2) Протокол Impossible Cloud Network (ICNP) регулирует работу экосистемы с помощью экономической системы на основе токенов, стимулируя участников и обеспечивая эффективное распределение ресурсов.

3) Токен ICNT используется для вознаграждения поставщиков оборудования и оракульных нодов SLA, предоставления поставщикам услуг доступа к сетевым ресурсам и поддержки стабильности сети с помощью механизмов стейкинга.





Protocol Labs, HV Capital и Повышая технологическую и экономическую эффективность, ICN стремится ускорить внедрение полностью децентрализованных облачных сервисов, предлагая гибкую, недорогую и безопасную альтернативу централизованным облачным решениям. Проект получил поддержку от известных инвесторов, включая 1kx NGP Capital . Позиционируясь как основополагающий уровень будущего интернета, ICN готов стать основой для следующей волны облачных вычислений, ИИ-агентов, корпоративного программного обеспечения и цифровых экосистем.









ICNT – это нативный цифровой актив Impossible Cloud Network (ICN). Являясь основной единицей стоимости в экосистеме, ICNT играет центральную роль в обеспечении доступа к сервисам, стимулировании участников и облегчении различных сетевых взаимодействий.





ICNT широко используется в сети для доступа к ресурсам, вознаграждения участников и обеспечения безопасности. Отличительной особенностью ICNT является его прямая связь с быстрорастущей коммерческой экосистемой B2B. Общее предложение ICNT ограничено 700 миллионами токенов.













Категория Количество (ICNT) Процент Описание Вознаграждения нодам сети

140,0 млн 20,0% HyperNodes и механизмы делегированного стейкинга играют ключевую роль в обеспечении безопасности сети, поддержании ее целостности и развитии экосистемы. Награды распределяются между HyperNodes пропорционально их вкладу. Разработчики облачных сервисов 37,8 млн 5,4% Выделены для вознаграждения разработчиков облачных сервисов за вклад на ранних этапах проекта. Партнеры 77,0 млн 11,0% Используются для запуска базового развития экосистемы, включая активацию сообщества и стимулирование для ранних пользователей. Инвесторы 150,5 млн 21,5% Распределяются среди инвесторов, участвовавших в предыдущих раундах финансирования. Развитие экосистемы 70,0 млн 10,0% Поддержка долгосрочного роста ICN через фонды экосистемы, партнерства и другие инициативы по развитию. Расширение сети 70,0 млн 10,0% Используются для стимулирования участия и масштабного развертывания сервисов среди провайдеров и регионов с целью создания устойчивой экосистемы. Основная команда 154,7 млн 22,1% Выделены основателям ICN, текущим и будущим участникам команды с графиками вестинга, определенными индивидуальными контрактами.









Категория Кол-во (ICNT) Процент Описание Вознаграждения нодам сети

21,0 млн 15% Полностью разблокированы на TGE 119,0 млн 85% Вестинг в течение 48 месяцев с поэтапным снижением ежемесячной разблокировки Разработчики облачных сервисов 18,9 млн 50% Полностью разблокированы на TGE 18,9 млн 50% Линейный вестинг в течение 24 месяцев (примерно 1,0 млн в месяц) Партнеры 38,5 млн 50% Полностью разблокированы на TGE 38,5 млн 50% Линейный вестинг в течение 36 месяцев (примерно 1,0 млн в месяц) Инвесторы 150,5 млн 100% 12 месяцев клиффа (0% разблокировано), затем линейный вестинг в течение 24 месяцев (примерно 6,27 млн в месяц) Развитие экосистемы 35,0 млн 50% Полностью разблокированы на TGE 35,0 млн 50% Линейный вестинг в течение 24 месяцев (примерно 1,5 млн в месяц) Расширение сети 70,0 млн 100% Полностью разблокированы на TGE Основная команда 133,0 млн 86% 12 месяцев клиффа (0% разблокировано), затем линейный вестинг в течение 24 месяцев 21,7 млн 14% Вестинг в течение 36 месяцев: 7,2 млн (33%) разблокируются через 12 месяцев; оставшиеся 14,5 млн (67%) — линейно в течение следующих 24 месяцев













Неограниченная масштабируемость: Спрос на ИИ и облачные вычисления продолжает расти, но традиционные облачные сервисы уже близки к пределу масштабируемости. Они с трудом поддерживают динамичное расширение и сдерживают появление новых участников. Интернету необходим инфраструктурный уровень, который сможет развиваться вместе с цифровой эпохой.





Облако без ограничений: В современном интернете доминирует несколько крупных провайдеров, что ограничивает возможности частных лиц и предприятий участвовать в развитии ИИ и облачных вычислений. Используя принципы Web3, ICN обеспечивает более высокую степень отсутствия необходимости в доверии, обеспечивая целостность данных и доступ к ним.





Сети без устойчивого спроса: Многие проекты Web3 борются за поддержание своих сетей, не имея надежного пути к прибыльности. ICN представляет децентрализованную, рыночную модель, которая динамично адаптируется к потребностям экосистемы, обеспечивая устойчивый рост и экономические возможности.





Объединяя поставщиков оборудования и разработчиков по всему миру, ICN создает прозрачную, открытую, крипто-нативную экосистему, которая полностью децентрализует облачную инфраструктуру. Эта модель позволяет протоколам и предприятиям получать доступ к вычислительным и хранилищным ресурсам высшего уровня без ограничений традиционного облака, обеспечивая масштабируемость, безопасность и высокую производительность при сохранении модульной совместимости и свободы выбора пользователя.









В основе лежит протокол ICN (ICNP), который служит мостом между аппаратным и программным обеспечением, обеспечивая эффективное распределение ресурсов и бесперебойное взаимодействие. Поставщики оборудования предоставляют вычислительные ресурсы, такие как хранилища, GPU и CPU, а разработчики создают и запускают облачные сервисы на этой инфраструктуре. Благодаря децентрализованному механизму координации ICNP обеспечивает эффективное взаимодействие между участниками, оптимальное распределение ресурсов и высокую производительность сети.









С помощью ICN проектные команды получают следующие преимущества:





Развертывание полноценных протоколов Web3: Построение инфраструктуры на основе собственной архитектуры Web3, обеспечивающей высокую производительность и надежную защиту.

Высокая производительность: Использование децентрализованной архитектуры для справедливого распределения ресурсов и оптимизации общей производительности системы.

Безопасность и надежность: Опирайтесь на глобально распределенную сеть, чтобы исключить единичные точки отказа и повысить стабильность и устойчивость системы.









Самый простой способ взаимодействия с экосистемой ICN и ее сетевой экономикой – это стейкинг активов через протокол. Пользователи могут совершать стейкинг ICNL (ICN Link) или ICNT в различных компонентах системы, чтобы получить соответствующее вознаграждение. Помимо получения дохода, стейкинг играет важную роль в обеспечении безопасности ключевых нодов сети и поддержании качества предоставляемых услуг.





Существует два основных направления, где пользователи могут совершать стейкинг и получать вознаграждение:

Сеть HyperNode: Обеспечивает операционную целостность протокола ICN.

Сеть ScalerNode: Децентрализованный уровень аппаратных нодов, предоставляющих услуги хранения и вычислений.









Совершая стейкинг ICNL в сети HyperNode, вы можете получать вознаграждение в зависимости от объема валидационной работы, выполняемой выбранным нодом. Пока выбранный HyperNode надлежащим образом выполняет свои обязанности, вы продолжаете получать награды. Однако в случае недобросовестной работы или невыполнения обязанностей, нод может быть подвергнут санкциям, включая сжигание застейканных активов (slashing).





Из-за ограничений на газ в блокчейне каждая стейкинг-транзакция ограничена максимумом в 100 ICNL. Если вы хотите застейкать более 100 ICNL, потребуется отправить несколько транзакций. Все такие стейкинги будут объединены и обрабатываться как единое целое до момента вывода из стейкинга.





Примечание: ICN Link (ICNL) является токеном ERC-721 NFT и служит основным компонентом для обеспечения безопасности системы ICN.









Совершая стейкинг в ScalerNodes, вы получаете вознаграждение за участие в обеспечении и поддержке работы децентрализованной аппаратной сети. ScalerNodes получают вознаграждение за вклад в функциональность и ресурсы протокола ICNP, а стейкеры получают часть этого вознаграждения, предоставляя ликвидность в качестве залога, необходимого для работы нодов.





Кроме того, поскольку ScalerNodes выделяются создателям, которые их резервируют, эти ноды получают дополнительное вознаграждение, основанное на их фактическом использовании аппаратного обеспечения в сети. Стейкеры также получают часть этой дополнительной прибыли, поскольку их залог обеспечивает возможность нода оказывать услуги. Если ScalerNode долгое время находится в оффлайне или стабильно работает ниже установленного порога, стейкинг ICNT соответствующего поставщика оборудования (HP) будет уменьшен (slashing).









ICN – это не просто облачная платформа, а преобразующий шаг на пути к формированию действительно открытой, управляемой сообществом облачной экосистемы. Она создана для поддержки самых требовательных рабочих нагрузок будущего с акцентом на передовые сервисы, такие как вычисления на GPU для ИИ и краевая обработка данных, возглавляя следующую волну инноваций в облачных вычислениях. ICN – это сеть, которая развивается вместе со своими пользователями, используя потенциал глобального сообщества для создания открытой для всех, масштабируемой и устойчивой облачной инфраструктуры следующего поколения.



