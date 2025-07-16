Ключевые моменты: 1) Impossible Cloud Network (ICN) – это децентрализованная платформа облачных сервисов, нацеленная на создание инфраструктуры Web3, способной заменить традиционные облачные системы. Ключевые моменты: 1) Impossible Cloud Network (ICN) – это децентрализованная платформа облачных сервисов, нацеленная на создание инфраструктуры Web3, способной заменить традиционные облачные системы.
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Impossible ...о поколения

Impossible Cloud Network: Базовый уровень для Интернета нового поколения

Начинающий
16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Спот#Новости отрасли
Cloud
CLOUD$0.14479-6.19%
Impossible Cloud Net
ICNT$0.19606-20.15%
HP
HP$0.03418-10.73%
Smart Pocket
SP$0.007525-29.28%
NodeAI
GPU$0.1261-8.42%

Ключевые моменты:


1) Impossible Cloud Network (ICN) – это децентрализованная платформа облачных сервисов, нацеленная на создание инфраструктуры Web3, способной заменить традиционные облачные системы.
2) В настоящее время ICN предлагает услуги хранения объектов, совместимые с протоколом S3, и планирует расширить их за счет модулей CDN, вычислений и баз данных.
3) ICN объединяет стимулы к использованию ресурсов, управление сетью и стабильные платежи с помощью своего нативного токена ICNT.
4) Сеть ICN поддерживается глобальными нодами. Пользователи могут предоставлять ресурсы хранения в обмен на вознаграждение в виде токенов, что обеспечивает высокую безопасность данных и полную проверяемость ончейн.
5) ICN считается одним из наиболее перспективных новаторов в области инфраструктуры DePIN (децентрализованные сети физической инфраструктуры).

Современная экосистема Web3 остро нуждается в нативном инфраструктурном слое, на котором можно строить и работать. Существующие решения еще не готовы к Web3, что вынуждает многие протоколы и проекты работать на облачных сервисах Web2, подвергая их тем самым рискам централизации, которые Web3 стремится устранить. В то же время современный рынок облачных сервисов сталкивается с многочисленными проблемами, включая централизацию, высокую стоимость, привязку к поставщикам и проблемы с безопасностью данных. Impossible Cloud Network (ICN) предлагает децентрализованное решение, построенное на основе блокчейна и технологий Web3, для решения этих проблем.

Цель ICN – переосмыслить взаимодействие с Интернетом, используя мощь децентрализованной экосистемы для создания открытого облака. Протокол ICN преодолевает ограничения масштабируемости традиционной облачной инфраструктуры и открывает доступ к безграничным инновациям на уровне приложений через глубокую сеть аппаратного обеспечения, не требующую разрешений. При этом ICN решает многие проблемы, присущие традиционным облачным моделям, такие как высокие эксплуатационные расходы, уязвимости безопасности и неэффективность.

1. Что такое Impossible Cloud Network (ICN)?


Impossible Cloud Network (ICN) создает фундаментальный уровень интернета нового поколения, бросая вызов доминированию централизованных техногигантов. В отличие от разрозненных проектов DePIN, ICN предлагает полностью открытую, модульную и децентрализованную облачную инфраструктуру без необходимости получать разрешения – объединяя хранение данных, вычисления и сеть для поддержки масштабных приложений.

1) Поставщики оборудования (HP), поставщики услуг (SP) и ноды SLA Oracle работают совместно, чтобы повысить целостность и надежность сети.
2) Протокол Impossible Cloud Network (ICNP) регулирует работу экосистемы с помощью экономической системы на основе токенов, стимулируя участников и обеспечивая эффективное распределение ресурсов.
3) Токен ICNT используется для вознаграждения поставщиков оборудования и оракульных нодов SLA, предоставления поставщикам услуг доступа к сетевым ресурсам и поддержки стабильности сети с помощью механизмов стейкинга.

Повышая технологическую и экономическую эффективность, ICN стремится ускорить внедрение полностью децентрализованных облачных сервисов, предлагая гибкую, недорогую и безопасную альтернативу централизованным облачным решениям. Проект получил поддержку от известных инвесторов, включая 1kx, Protocol Labs, HV Capital и NGP Capital. Позиционируясь как основополагающий уровень будущего интернета, ICN готов стать основой для следующей волны облачных вычислений, ИИ-агентов, корпоративного программного обеспечения и цифровых экосистем.

2. Токеномика ICN


ICNT – это нативный цифровой актив Impossible Cloud Network (ICN). Являясь основной единицей стоимости в экосистеме, ICNT играет центральную роль в обеспечении доступа к сервисам, стимулировании участников и облегчении различных сетевых взаимодействий.

ICNT широко используется в сети для доступа к ресурсам, вознаграждения участников и обеспечения безопасности. Отличительной особенностью ICNT является его прямая связь с быстрорастущей коммерческой экосистемой B2B. Общее предложение ICNT ограничено 700 миллионами токенов.

*BTN-Торговать&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/exchange/BTC_USDT*

2.1 Подробности распределения токена ICNT


Категория
Количество (ICNT)
Процент
Описание
Вознаграждения нодам сети

140,0 млн
20,0%
HyperNodes и механизмы делегированного стейкинга играют ключевую роль в обеспечении безопасности сети, поддержании ее целостности и развитии экосистемы. Награды распределяются между HyperNodes пропорционально их вкладу.
Разработчики облачных сервисов
37,8 млн
5,4%
Выделены для вознаграждения разработчиков облачных сервисов за вклад на ранних этапах проекта.
Партнеры
77,0 млн
11,0%
Используются для запуска базового развития экосистемы, включая активацию сообщества и стимулирование для ранних пользователей.
Инвесторы
150,5 млн
21,5%
Распределяются среди инвесторов, участвовавших в предыдущих раундах финансирования.
Развитие экосистемы
70,0 млн
10,0%
Поддержка долгосрочного роста ICN через фонды экосистемы, партнерства и другие инициативы по развитию.
Расширение сети
70,0 млн
10,0%
Используются для стимулирования участия и масштабного развертывания сервисов среди провайдеров и регионов с целью создания устойчивой экосистемы.
Основная команда
154,7 млн
22,1%
Выделены основателям ICN, текущим и будущим участникам команды с графиками вестинга, определенными индивидуальными контрактами.

2.2 График вестинга токена ICNT


Категория
Кол-во (ICNT)
Процент
Описание
Вознаграждения нодам сети

21,0 млн
15%
Полностью разблокированы на TGE
119,0 млн
85%
Вестинг в течение 48 месяцев с поэтапным снижением ежемесячной разблокировки
Разработчики облачных сервисов
18,9 млн
50%
Полностью разблокированы на TGE
18,9 млн
50%
Линейный вестинг в течение 24 месяцев (примерно 1,0 млн в месяц)
Партнеры
38,5 млн
50%
Полностью разблокированы на TGE
38,5 млн
50%
Линейный вестинг в течение 36 месяцев (примерно 1,0 млн в месяц)
Инвесторы
150,5 млн
100%
12 месяцев клиффа (0% разблокировано), затем линейный вестинг в течение 24 месяцев (примерно 6,27 млн в месяц)
Развитие экосистемы
35,0 млн
50%
Полностью разблокированы на TGE
35,0 млн
50%
Линейный вестинг в течение 24 месяцев (примерно 1,5 млн в месяц)
Расширение сети
70,0 млн
100%
Полностью разблокированы на TGE
Основная команда
133,0 млн
86%
12 месяцев клиффа (0% разблокировано), затем линейный вестинг в течение 24 месяцев
21,7 млн
14%
Вестинг в течение 36 месяцев: 7,2 млн (33%) разблокируются через 12 месяцев; оставшиеся 14,5 млн (67%) — линейно в течение следующих 24 месяцев


3. Уникальные возможности ICN


Неограниченная масштабируемость: Спрос на ИИ и облачные вычисления продолжает расти, но традиционные облачные сервисы уже близки к пределу масштабируемости. Они с трудом поддерживают динамичное расширение и сдерживают появление новых участников. Интернету необходим инфраструктурный уровень, который сможет развиваться вместе с цифровой эпохой.

Облако без ограничений: В современном интернете доминирует несколько крупных провайдеров, что ограничивает возможности частных лиц и предприятий участвовать в развитии ИИ и облачных вычислений. Используя принципы Web3, ICN обеспечивает более высокую степень отсутствия необходимости в доверии, обеспечивая целостность данных и доступ к ним.

Сети без устойчивого спроса: Многие проекты Web3 борются за поддержание своих сетей, не имея надежного пути к прибыльности. ICN представляет децентрализованную, рыночную модель, которая динамично адаптируется к потребностям экосистемы, обеспечивая устойчивый рост и экономические возможности.

Объединяя поставщиков оборудования и разработчиков по всему миру, ICN создает прозрачную, открытую, крипто-нативную экосистему, которая полностью децентрализует облачную инфраструктуру. Эта модель позволяет протоколам и предприятиям получать доступ к вычислительным и хранилищным ресурсам высшего уровня без ограничений традиционного облака, обеспечивая масштабируемость, безопасность и высокую производительность при сохранении модульной совместимости и свободы выбора пользователя.

4. Принцип работы ICN


В основе лежит протокол ICN (ICNP), который служит мостом между аппаратным и программным обеспечением, обеспечивая эффективное распределение ресурсов и бесперебойное взаимодействие. Поставщики оборудования предоставляют вычислительные ресурсы, такие как хранилища, GPU и CPU, а разработчики создают и запускают облачные сервисы на этой инфраструктуре. Благодаря децентрализованному механизму координации ICNP обеспечивает эффективное взаимодействие между участниками, оптимальное распределение ресурсов и высокую производительность сети.

5. Преимущества ICN


С помощью ICN проектные команды получают следующие преимущества:

Развертывание полноценных протоколов Web3: Построение инфраструктуры на основе собственной архитектуры Web3, обеспечивающей высокую производительность и надежную защиту.
Высокая производительность: Использование децентрализованной архитектуры для справедливого распределения ресурсов и оптимизации общей производительности системы.
Безопасность и надежность: Опирайтесь на глобально распределенную сеть, чтобы исключить единичные точки отказа и повысить стабильность и устойчивость системы.

6. Как обычные пользователи могут участвовать в работе сети ICN


Самый простой способ взаимодействия с экосистемой ICN и ее сетевой экономикой – это стейкинг активов через протокол. Пользователи могут совершать стейкинг ICNL (ICN Link) или ICNT в различных компонентах системы, чтобы получить соответствующее вознаграждение. Помимо получения дохода, стейкинг играет важную роль в обеспечении безопасности ключевых нодов сети и поддержании качества предоставляемых услуг.

Существует два основных направления, где пользователи могут совершать стейкинг и получать вознаграждение:
Сеть HyperNode: Обеспечивает операционную целостность протокола ICN.
Сеть ScalerNode: Децентрализованный уровень аппаратных нодов, предоставляющих услуги хранения и вычислений.

6.1 Стейкинг ICNL в HyperNodes


Совершая стейкинг ICNL в сети HyperNode, вы можете получать вознаграждение в зависимости от объема валидационной работы, выполняемой выбранным нодом. Пока выбранный HyperNode надлежащим образом выполняет свои обязанности, вы продолжаете получать награды. Однако в случае недобросовестной работы или невыполнения обязанностей, нод может быть подвергнут санкциям, включая сжигание застейканных активов (slashing).

Из-за ограничений на газ в блокчейне каждая стейкинг-транзакция ограничена максимумом в 100 ICNL. Если вы хотите застейкать более 100 ICNL, потребуется отправить несколько транзакций. Все такие стейкинги будут объединены и обрабатываться как единое целое до момента вывода из стейкинга.

Примечание: ICN Link (ICNL) является токеном ERC-721 NFT и служит основным компонентом для обеспечения безопасности системы ICN.

6.2 Стейкинг ICNL или ICNT в ScalerNodes


Совершая стейкинг в ScalerNodes, вы получаете вознаграждение за участие в обеспечении и поддержке работы децентрализованной аппаратной сети. ScalerNodes получают вознаграждение за вклад в функциональность и ресурсы протокола ICNP, а стейкеры получают часть этого вознаграждения, предоставляя ликвидность в качестве залога, необходимого для работы нодов.

Кроме того, поскольку ScalerNodes выделяются создателям, которые их резервируют, эти ноды получают дополнительное вознаграждение, основанное на их фактическом использовании аппаратного обеспечения в сети. Стейкеры также получают часть этой дополнительной прибыли, поскольку их залог обеспечивает возможность нода оказывать услуги. Если ScalerNode долгое время находится в оффлайне или стабильно работает ниже установленного порога, стейкинг ICNT соответствующего поставщика оборудования (HP) будет уменьшен (slashing).

*BTN-Зарегистрироваться на MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/register*

ICN – это не просто облачная платформа, а преобразующий шаг на пути к формированию действительно открытой, управляемой сообществом облачной экосистемы. Она создана для поддержки самых требовательных рабочих нагрузок будущего с акцентом на передовые сервисы, такие как вычисления на GPU для ИИ и краевая обработка данных, возглавляя следующую волну инноваций в облачных вычислениях. ICN – это сеть, которая развивается вместе со своими пользователями, используя потенциал глобального сообщества для создания открытой для всех, масштабируемой и устойчивой облачной инфраструктуры следующего поколения.

Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым другим связанным с этим услугам, а также не является рекомендацией покупать, продавать или держать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для ознакомления и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и инвестируйте с осторожностью. Ответственность за все инвестиционные решения и их результаты лежит исключительно на пользователе.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Moonveil: Web3-игровая платформа с ZK-технологией, меняющая представление о владении и экономике

Moonveil: Web3-игровая платформа с ZK-технологией, меняющая представление о владении и экономике

Интеграция блокчейн-технологий и игровой индустрии становится одним из самых перспективных направлений в цифровой экономике. Основная её ценность заключается в фундаментальной трансформации способа вз

Solana Name Service (SNS): Создание эффективной децентрализованной системы идентификации и доменных имен

Solana Name Service (SNS): Создание эффективной децентрализованной системы идентификации и доменных имен

С развитием Web3 и децентрализованных технологий неуклонно растет потребность пользователей в безопасной цифровой идентификации, управлении активами и надежных системах доменных имен. Традиционные цен

Кошачья феерия! Обзор популярных токенов на тему кошек

Кошачья феерия! Обзор популярных токенов на тему кошек

В сфере мем-токенов долгое время доминировали токены на тему собак, такие как DOGE и SHIB. Однако с непрерывным развитием рынка мемов начинают появляться мемы, вдохновленные кошками, которые стремятся

Мемкоины на тему животных снова набирают обороты после дебюта Neiro на MEXC

Мемкоины на тему животных снова набирают обороты после дебюта Neiro на MEXC

Недавно владелица Kabosu, знаменитого сиба-ину, вдохновившего DOGE, опубликовала в социальных сетях волнующее сообщение: они завели нового сиба-ину по имени Neiro. Эта новость сразу же привлекла широк

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов