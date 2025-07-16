Impossible Cloud Network: Базовый уровень для Интернета нового поколения

1) Impossible Cloud Network (ICN) – это децентрализованная платформа облачных сервисов, нацеленная на создание инфраструктуры Web3, способной заменить традиционные облачные системы.
2) В настоящее время ICN предлагает услуги хранения объектов, совместимые с протоколом S3, и планирует расширить их за счет модулей CDN, вычислений и баз данных.
3) ICN объединяет стимулы к использованию ресурсов, управление сетью и стабильные платежи с помощью своего нативного токена ICNT.
4) Сеть ICN поддерживается глобальными нодами. Пользователи могут предоставлять ресурсы хранения в обмен на вознаграждение в виде токенов, что обеспечивает высокую безопасность данных и полную проверяемость ончейн.
5) ICN считается одним из наиболее перспективных новаторов в области инфраструктуры DePIN (децентрализованные сети физической инфраструктуры).
Современная экосистема Web3 остро нуждается в нативном инфраструктурном слое, на котором можно строить и работать. Существующие решения еще не готовы к Web3, что вынуждает многие протоколы и проекты работать на облачных сервисах Web2, подвергая их тем самым рискам централизации, которые Web3 стремится устранить. В то же время современный рынок облачных сервисов сталкивается с многочисленными проблемами, включая централизацию, высокую стоимость, привязку к поставщикам и проблемы с безопасностью данных. Impossible Cloud Network (ICN) предлагает децентрализованное решение, построенное на основе блокчейна и технологий Web3, для решения этих проблем.
Цель ICN – переосмыслить взаимодействие с Интернетом, используя мощь децентрализованной экосистемы для создания открытого облака. Протокол ICN преодолевает ограничения масштабируемости традиционной облачной инфраструктуры и открывает доступ к безграничным инновациям на уровне приложений через глубокую сеть аппаратного обеспечения, не требующую разрешений. При этом ICN решает многие проблемы, присущие традиционным облачным моделям, такие как высокие эксплуатационные расходы, уязвимости безопасности и неэффективность.
Impossible Cloud Network (ICN) создает фундаментальный уровень интернета нового поколения, бросая вызов доминированию централизованных техногигантов. В отличие от разрозненных проектов DePIN, ICN предлагает полностью открытую, модульную и децентрализованную облачную инфраструктуру без необходимости получать разрешения – объединяя хранение данных, вычисления и сеть для поддержки масштабных приложений.
1) Поставщики оборудования (HP), поставщики услуг (SP) и ноды SLA Oracle работают совместно, чтобы повысить целостность и надежность сети.
2) Протокол Impossible Cloud Network (ICNP) регулирует работу экосистемы с помощью экономической системы на основе токенов, стимулируя участников и обеспечивая эффективное распределение ресурсов.
3) Токен ICNT используется для вознаграждения поставщиков оборудования и оракульных нодов SLA, предоставления поставщикам услуг доступа к сетевым ресурсам и поддержки стабильности сети с помощью механизмов стейкинга.
Повышая технологическую и экономическую эффективность, ICN стремится ускорить внедрение полностью децентрализованных облачных сервисов, предлагая гибкую, недорогую и безопасную альтернативу централизованным облачным решениям. Проект получил поддержку от известных инвесторов, включая 1kx, Protocol Labs, HV Capital и NGP Capital. Позиционируясь как основополагающий уровень будущего интернета, ICN готов стать основой для следующей волны облачных вычислений, ИИ-агентов, корпоративного программного обеспечения и цифровых экосистем.
ICNT – это нативный цифровой актив Impossible Cloud Network (ICN). Являясь основной единицей стоимости в экосистеме, ICNT играет центральную роль в обеспечении доступа к сервисам, стимулировании участников и облегчении различных сетевых взаимодействий.
ICNT широко используется в сети для доступа к ресурсам, вознаграждения участников и обеспечения безопасности. Отличительной особенностью ICNT является его прямая связь с быстрорастущей коммерческой экосистемой B2B. Общее предложение ICNT ограничено 700 миллионами токенов.
Категория
Количество (ICNT)
Процент
Описание
Вознаграждения нодам сети
140,0 млн
20,0%
HyperNodes и механизмы делегированного стейкинга играют ключевую роль в обеспечении безопасности сети, поддержании ее целостности и развитии экосистемы. Награды распределяются между HyperNodes пропорционально их вкладу.
Разработчики облачных сервисов
37,8 млн
5,4%
Выделены для вознаграждения разработчиков облачных сервисов за вклад на ранних этапах проекта.
Партнеры
77,0 млн
11,0%
Используются для запуска базового развития экосистемы, включая активацию сообщества и стимулирование для ранних пользователей.
Инвесторы
150,5 млн
21,5%
Распределяются среди инвесторов, участвовавших в предыдущих раундах финансирования.
Развитие экосистемы
70,0 млн
10,0%
Поддержка долгосрочного роста ICN через фонды экосистемы, партнерства и другие инициативы по развитию.
Расширение сети
70,0 млн
10,0%
Используются для стимулирования участия и масштабного развертывания сервисов среди провайдеров и регионов с целью создания устойчивой экосистемы.
Основная команда
154,7 млн
22,1%
Выделены основателям ICN, текущим и будущим участникам команды с графиками вестинга, определенными индивидуальными контрактами.
Категория
Кол-во (ICNT)
Процент
Описание
Вознаграждения нодам сети
21,0 млн
15%
Полностью разблокированы на TGE
119,0 млн
85%
Вестинг в течение 48 месяцев с поэтапным снижением ежемесячной разблокировки
Разработчики облачных сервисов
18,9 млн
50%
Полностью разблокированы на TGE
18,9 млн
50%
Линейный вестинг в течение 24 месяцев (примерно 1,0 млн в месяц)
Партнеры
38,5 млн
50%
Полностью разблокированы на TGE
38,5 млн
50%
Линейный вестинг в течение 36 месяцев (примерно 1,0 млн в месяц)
Инвесторы
150,5 млн
100%
12 месяцев клиффа (0% разблокировано), затем линейный вестинг в течение 24 месяцев (примерно 6,27 млн в месяц)
Развитие экосистемы
35,0 млн
50%
Полностью разблокированы на TGE
35,0 млн
50%
Линейный вестинг в течение 24 месяцев (примерно 1,5 млн в месяц)
Расширение сети
70,0 млн
100%
Полностью разблокированы на TGE
Основная команда
133,0 млн
86%
12 месяцев клиффа (0% разблокировано), затем линейный вестинг в течение 24 месяцев
21,7 млн
14%
Вестинг в течение 36 месяцев: 7,2 млн (33%) разблокируются через 12 месяцев; оставшиеся 14,5 млн (67%) — линейно в течение следующих 24 месяцев
Неограниченная масштабируемость: Спрос на ИИ и облачные вычисления продолжает расти, но традиционные облачные сервисы уже близки к пределу масштабируемости. Они с трудом поддерживают динамичное расширение и сдерживают появление новых участников. Интернету необходим инфраструктурный уровень, который сможет развиваться вместе с цифровой эпохой.
Облако без ограничений: В современном интернете доминирует несколько крупных провайдеров, что ограничивает возможности частных лиц и предприятий участвовать в развитии ИИ и облачных вычислений. Используя принципы Web3, ICN обеспечивает более высокую степень отсутствия необходимости в доверии, обеспечивая целостность данных и доступ к ним.
Сети без устойчивого спроса: Многие проекты Web3 борются за поддержание своих сетей, не имея надежного пути к прибыльности. ICN представляет децентрализованную, рыночную модель, которая динамично адаптируется к потребностям экосистемы, обеспечивая устойчивый рост и экономические возможности.
Объединяя поставщиков оборудования и разработчиков по всему миру, ICN создает прозрачную, открытую, крипто-нативную экосистему, которая полностью децентрализует облачную инфраструктуру. Эта модель позволяет протоколам и предприятиям получать доступ к вычислительным и хранилищным ресурсам высшего уровня без ограничений традиционного облака, обеспечивая масштабируемость, безопасность и высокую производительность при сохранении модульной совместимости и свободы выбора пользователя.
В основе лежит протокол ICN (ICNP), который служит мостом между аппаратным и программным обеспечением, обеспечивая эффективное распределение ресурсов и бесперебойное взаимодействие. Поставщики оборудования предоставляют вычислительные ресурсы, такие как хранилища, GPU и CPU, а разработчики создают и запускают облачные сервисы на этой инфраструктуре. Благодаря децентрализованному механизму координации ICNP обеспечивает эффективное взаимодействие между участниками, оптимальное распределение ресурсов и высокую производительность сети.
С помощью ICN проектные команды получают следующие преимущества:
Развертывание полноценных протоколов Web3: Построение инфраструктуры на основе собственной архитектуры Web3, обеспечивающей высокую производительность и надежную защиту.
Высокая производительность: Использование децентрализованной архитектуры для справедливого распределения ресурсов и оптимизации общей производительности системы.
Безопасность и надежность: Опирайтесь на глобально распределенную сеть, чтобы исключить единичные точки отказа и повысить стабильность и устойчивость системы.
Самый простой способ взаимодействия с экосистемой ICN и ее сетевой экономикой – это стейкинг активов через протокол. Пользователи могут совершать стейкинг ICNL (ICN Link) или ICNT в различных компонентах системы, чтобы получить соответствующее вознаграждение. Помимо получения дохода, стейкинг играет важную роль в обеспечении безопасности ключевых нодов сети и поддержании качества предоставляемых услуг.
Существует два основных направления, где пользователи могут совершать стейкинг и получать вознаграждение:
Сеть HyperNode: Обеспечивает операционную целостность протокола ICN.
Сеть ScalerNode: Децентрализованный уровень аппаратных нодов, предоставляющих услуги хранения и вычислений.
Совершая стейкинг ICNL в сети HyperNode, вы можете получать вознаграждение в зависимости от объема валидационной работы, выполняемой выбранным нодом. Пока выбранный HyperNode надлежащим образом выполняет свои обязанности, вы продолжаете получать награды. Однако в случае недобросовестной работы или невыполнения обязанностей, нод может быть подвергнут санкциям, включая сжигание застейканных активов (slashing).
Из-за ограничений на газ в блокчейне каждая стейкинг-транзакция ограничена максимумом в 100 ICNL. Если вы хотите застейкать более 100 ICNL, потребуется отправить несколько транзакций. Все такие стейкинги будут объединены и обрабатываться как единое целое до момента вывода из стейкинга.
Примечание: ICN Link (ICNL) является токеном ERC-721 NFT и служит основным компонентом для обеспечения безопасности системы ICN.
Совершая стейкинг в ScalerNodes, вы получаете вознаграждение за участие в обеспечении и поддержке работы децентрализованной аппаратной сети. ScalerNodes получают вознаграждение за вклад в функциональность и ресурсы протокола ICNP, а стейкеры получают часть этого вознаграждения, предоставляя ликвидность в качестве залога, необходимого для работы нодов.
Кроме того, поскольку ScalerNodes выделяются создателям, которые их резервируют, эти ноды получают дополнительное вознаграждение, основанное на их фактическом использовании аппаратного обеспечения в сети. Стейкеры также получают часть этой дополнительной прибыли, поскольку их залог обеспечивает возможность нода оказывать услуги. Если ScalerNode долгое время находится в оффлайне или стабильно работает ниже установленного порога, стейкинг ICNT соответствующего поставщика оборудования (HP) будет уменьшен (slashing).
ICN – это не просто облачная платформа, а преобразующий шаг на пути к формированию действительно открытой, управляемой сообществом облачной экосистемы. Она создана для поддержки самых требовательных рабочих нагрузок будущего с акцентом на передовые сервисы, такие как вычисления на GPU для ИИ и краевая обработка данных, возглавляя следующую волну инноваций в облачных вычислениях. ICN – это сеть, которая развивается вместе со своими пользователями, используя потенциал глобального сообщества для создания открытой для всех, масштабируемой и устойчивой облачной инфраструктуры следующего поколения.
Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым другим связанным с этим услугам, а также не является рекомендацией покупать, продавать или держать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для ознакомления и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и инвестируйте с осторожностью. Ответственность за все инвестиционные решения и их результаты лежит исключительно на пользователе.