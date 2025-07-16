Что такое Launchpad?





MEXC Launchpad - это инновационная платформа для запуска токенов, которая предоставляет гарантированный доступ к высококачественным проектам и созданным токенам по выгодным ценам. Пользователи могут принять участие в проекте, выполнив определенные задания и выполнив требования к участию. Участники подписываются на пулы Launchpad, используя MX, USDT или поддерживаемые токены, чтобы справедливо приобретать перспективные токены или устоявшиеся активы.

MEXC Launchpad предлагает два различных типа событий:

Ранний доступ: Получите возможность первыми приобрести токены перспективных проектов по выгодным ценам.

Дисконтная покупка: Доступ к основным токенам по значительно сниженным ценам.









Все пользователи, прошедшие проверку KYC на платформе MEXC, имеют право участвовать в событиях Launchpad. Некоторые Launchpad пулы могут быть ограничены только для новых пользователей. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями участия на странице события.





Участники должны пройти расширенную проверку KYC до окончания события, чтобы получить вознаграждение в виде токенов. Вознаграждения будут распределены на ваш спотовый кошелек после завершения события.





Важные примечания:

Маркет-мейкеры, корпоративные аккаунты, а также пользователи из стран или регионов с ограниченным доступом не имеют права участвовать.

Во время событий Launchpad обычно требуется минимальная сумма для подписки. Подписанные токены будут временно заблокированы на время проведения события.

Токены MX, используемые для участия в Launchpad, не могут быть одновременно использованы для участия в Kickstarter.









Мы будем использовать веб-версию в качестве примера, чтобы продемонстрировать, как присоединиться к событию Launchpad. Действия в приложении аналогичны действиям в веб-версии.









Откройте и войдите на официальный сайт MEXC. В верхней навигационной панели выберите «Мероприятия», а затем нажмите на «Launchpad», чтобы перейти на страницу события.









Прокрутите страницу с событиями вниз, чтобы просмотреть все активные на данный момент события Launchpad.





Выберите событие, к которому вы хотите присоединиться, и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».





Примечание: Если вы впервые участвуете в событии Launchpad, после нажатия кнопки «Зарегистрироваться» появится напоминание о безопасности. Прочитав его, нажмите «Подтвердить», если хотите продолжить.









После успешной регистрации выберите пул, в котором вы хотите принять участие, и нажмите «Подписаться», чтобы перейти на страницу с информацией.





Примечание: Некоторые пулы предназначены исключительно для новых пользователей. Пожалуйста, обратитесь к странице события, чтобы уточнить условия участия. Под «новыми пользователями» понимаются пользователи, зарегистрировавшиеся в период проведения события, или те, чей общий депозит (включая депозиты ончейн, в фиате и P2P) составлял менее 100$ до начала события.









На странице деталей вы можете ознакомиться с конкретными требованиями к участию в каждом пуле. Если вы еще не выполнили требования, пожалуйста, сначала выполните соответствующие задания по торговле или депозиту. Как только критерии будут выполнены, вы сможете присоединиться к событию









Если вы выполнили требования к участию, нажмите «Подписаться», введите сумму, которую вы хотите разместить, и нажмите «Подтвердить», чтобы завершить свое участие.





Примечание: Для каждого пользователя установлен максимальный лимит подписки. Конкретный лимит указан на странице события.









Кроме того, вы можете получать вознаграждения, приглашая друзей участвовать в событиях Launchpad.





Обратите внимание, что реферальные вознаграждения Launchpad не могут быть объединены с реферальными вознаграждениями Airdrop+. Приглашающие получат вознаграждение за первое завершенное событие, в котором участвуют приглашенные ими друзья, независимо от фактического порядка участия. Это правило лишь уточняет, что реферальные вознаграждения Launchpad и Airdrop+ не могут быть объединены, и не влияет на возможность объединения реферальных вознаграждений Launchpad с другими типами вознаграждений (например, комиссионными или скидками). Вознаграждения будут распределяться строго по времени завершения события друга.













Если вы хотите выкупить подписанные токены, перейдите на страницу подробностей пула подписки, в котором вы участвовали, и нажмите «Отменить подписку». После отмены подписки токены будут немедленно возвращены в ваш спотовый кошелек.





Обратите внимание, что правила отмены подписки зависят от проекта. Подробности уточняйте на странице конкретного события.













На официальном сайте MEXC наведите курсор на «Кошелек» и нажмите на «Награды за события».





На странице истории вознаграждений выберите «Спотовые события», затем нажмите «Launchpad», чтобы просмотреть историю вознаграждений за Launchpad.

















Проекты Launchpad обычно принимают для подписки MX, USDT, или другие поддерживаемые токены. Подробную информацию о поддерживаемых токенах можно найти на странице конкретного события Launchpad.





Цена подписки в MX, USDT, или в поддерживаемых токенах для каждого нового токена будет отображаться на странице события Launchpad до начала периода подписки.





Да. Если ваша подписка прошла успешно, соответствующие средства будут списаны. Если подписка не удалась, ваши средства будут разморожены и полностью возвращены на ваш спотовый кошелек в течение 24 часов.





Непревышенная подписка (т.е. общая сумма подписки ≤ общее количество распределенных токенов): Токены распределяются на основе полной суммы вашей подписки (например, 1 USDT = X токенов).

Превышение подписки (т.е. общая сумма подписки > общего количества распределенных токенов): Токены распределяются пропорционально: Распределение токенов пользователя = (вклад пользователя / общий вклад) × общее количество токенов.





В случае превышения подписки распределение производится пропорционально. Если выделенная сумма меньше 0,00000001 (8 знаков после запятой), она может быть признана недействительной и возвращена.





Да. Отказ может произойти по таким причинам, как невыполненные задания, слишком маленькое распределение, отмена проекта или аномальное поведение аккаунта. В таких случаях ваши средства будут полностью возвращены на ваш спотовый кошелек в течение 24 часов.





График распределения токенов смотрите на странице конкретного события Launchpad. После распределения вознаграждения можно просмотреть в разделе «Кошелек → Спотовый счет → Выписка со спота → Launchpad».









В большинстве случаев токенами можно торговать сразу же. Пожалуйста, обратитесь к анонсу конкретного проекта, чтобы узнать, применяется ли период блокировки.





Для получения дополнительной информации посетите страницу события Launchpad.



