Начало работы с Elympics – Создание новой эры развлечений









1) Elympics – это развлекательная инфраструктура, которая связывает бренды и интеллектуальную собственность с мини-играми Play2Win (играйте, чтобы выиграть) в суперприложениях и социальных платформах.

2) Elympics SDK позволяет разработчикам создавать игры, основанные на навыках, с использованием основных функций киберспорта, таких как синхронизация в реальном времени, подбор игроков по навыкам, управление лобби, хостинг серверов и автоматическое масштабирование, и все это без необходимости иметь предварительный опыт работы с блокчейном.

3) Игроки могут зарабатывать токен-награды, выигрывая матчи, что обеспечивает настоящую механику Play2Win в экосистеме, поддерживающей несколько форматов, включая бесплатные матчи, платные испытания и официальные турниры.

4) Токеномика разработана с целью сбалансировать интересы игроков и разработчиков, создавая устойчивую экосистему за счет вступительных взносов, механизмов распределения токенов и распределения доходов разработчиков.

5) Elympics стремится создать крупнейшую в мире сеть Web3, ориентированную на мультиплатформенную инфраструктуру развлечений, с планами на будущее по внедрению агентского гейминга, децентрализованной сети хостинга игр с нодами, играми, launchpad и многим другим.





SDK и инфраструктурный уровень, который позволяет разработчикам создавать мини-игры на основе блокчейна и навыков, но его амбиции выходят далеко за рамки инструментов для разработки игр. Elympics стремится стать основополагающим уровнем для развлечений, привнося IP и потребительские бренды в мир блокчейна без необходимости запуска токенов, управления кошельками или навигации по стандартному UX блокчейна, который многие пользователи могут счесть сложным. По сути, Elympics – это, который позволяет разработчикам создавать мини-игры на основе блокчейна и навыков, но его амбиции выходят далеко за рамки инструментов для разработки игр. Elympics стремится стать основополагающим уровнем для развлечений, привнося IP и потребительские бренды в мир блокчейна без необходимости запуска токенов, управления кошельками или навигации по стандартному UX блокчейна, который многие пользователи могут счесть сложным.





Инфраструктура предназначена для поддержки:

Бесшовная интеграция IP-адресов и брендов в Web3

PvP-игры, основанные на навыках , в которых вознаграждаются реальные достижения и навыки

Мультиплатформенное развертывание через Telegram, Coinbase Wallet и в скором времени другие социальные приложения

Призовые фонды на основе токенов, которые рассчитываются ончейн













По мере того как цифровое фэндом становится доминирующей силой в эпоху социального взаимодействия с потребителями, развлекательные IP активно исследуют новые способы использования Web3. Elympics предлагает этим брендам способ интеграции с играми на основе блокчейна без выпуска токенов и необходимости наличия у их команд передовых технических знаний.





Известные проекты, такие как Pudgy Penguins, уже экспериментируют с такой моделью, объединяя аудиторию с помощью казуальных игр, основанных на навыках и укорененных в социальной среде, не ограничивающейся только Web3.





Для IP это открывает новые возможности монетизации, такие как турниры, посвященные бренду, временные мини-игры или таблицы лидеров сообщества, при этом сохраняя целостность бренда и IP.













Одним из основных отличительных признаков Elympics является уникальная модель Play2Win. В отличие от игр типа «играйте, чтобы заработать», которые часто сталкиваются с проблемами неустойчивой эмиссии токенов, злоупотреблениями ботами и другими проблемами, Play2Win фокусируется на справедливости соревнований и устойчивой экономике.





Вот как работает эта модель:

Игроки платят вступительный взнос в ELP (нативный токен Elympics), чтобы принять участие в игре.

Победители получают награды из общего призового фонда.

Часть каждого взноса распределяется между разработчиками, создателями турниров, протоколами и другими участниками.

Эта система распределения доходов выравнивает стимулы для всех участников, не полагаясь на инфляционные награды или спекулятивный ажиотаж.













Apple Pay или Google Pay. Для игроков одним из ключевых нововведений является абстракция кошелька. Elympics снижает порог входа, позволяя пользователям присоединяться к играм через социальные аккаунты на платформах, которые они уже используют, таких как Telegram , и финансировать участие в экосистеме с помощью привычных инструментов, таких как





После входа в игру призы можно получить в фиатной валюте или стейблкоинах, что упрощает процесс для пользователя и позволяет сохранить основной уровень транзакций ончейн. Такой беспроблемный вход в игру необходим для привлечения более широкой аудитории мобильных и казуальных игр и становления ядром новой экосистемы развлечений.









Функциональный модуль Описание Игровой SDK Основной модуль, наиболее часто используемый в процессе разработки. Нативный для Unity фреймворк и набор инструментов, предназначенный для создания безопасных, соревновательных игр с минимальными затратами на разработку. Система лобби и поиска игроков Управляет меню игроков и поддерживает как социальный подбор игроков, так и автоматический подбор. Система изучает правила вашей игры и использует машинное обучение, чтобы обеспечить более увлекательный игровой процесс. Аутентификация PlayPad SDK Обеспечивает простую и безопасную проверку личности игрока. Независимо от того, развернута ли ваша игра в браузерах, Telegram или в виде отдельного приложения, она абстрагирует аутентификацию, чтобы вы могли сосредоточиться на разработке игры. Развертывание и хостинг в облаке Полностью управляемое глобальное хостинговое решение, не требующее обслуживания. Включает в себя хостинг сборки, серверы матчей по запросу и масштабируемые среды для поддержки игроков по всему миру. Функции монетизации Web3 Обеспечивает вознаграждение игроков и монетизацию с помощью конкурентных смарт-контрактов, построенных на EVM и TON. Используйте встроенные шаблоны или интегрируйте настраиваемые децентрализованные турнирные контракты, чтобы быстро запустить соревнования ончейн. Интеграция с Telegram-ботом Разместите свою игру прямо в Telegram и создайте собственного бота, чтобы повысить удержание игроков, видимость и вовлеченность в вашем Telegram-сообществе. Внешний доступ к API Используйте простые HTTP-хуки для реализации настраиваемых функций бэкенда, таких как системы прогресса игроков, синхронизация результатов матчей и многое другое. Динамическая система таблицы лидеров Обеспечивает честную конкуренцию даже в асинхронных режимах игры. Построен на авторитетной серверной архитектуре Elympics для обеспечения безопасных и достоверных результатов. Система наградных баллов Стимулирует участие и удержание игроков и разработчиков с помощью системы баллов и наградных званий, способствуя созданию конкурентной и здоровой экосистемы. PlayPad Фронтенд интерфейс, подключенный к вашей игровой сборке, управляющий аутентификацией пользователей и участием в турнирах. Автоматически включается при развертывании в Elympics Cloud. Панель управления игрока Игроки могут исследовать все игры в экосистеме Elympics (включая вашу), управлять идентичностями и настраивать личные параметры учетной записи. Консоль разработчика Настройте параметры игры, выберите кластеры серверов и настройте логику подбора игроков, чтобы подготовиться к запуску. CLI-инструмент Для тех, кто предпочитает командную строку или нуждается в автоматизации задач развертывания и управления, доступен специальный инструмент CLI.









Elympics объединяет блокчейн и многопользовательские соревновательные игры, сочетая результаты матчей ончейн с распределением вознаграждений по результатам, создавая безопасную экономику на основе блокчейна.





Результаты матчей ончейн означают, что каждый официальный результат матча записывается в блокчейне, создавая среду, в которой:

Игроки не могут фальсифицировать свои результаты

Все результаты матчей доступны для общественности и поддаются проверке

Становится возможным судейство на основе сообщества и децентрализованные аудиты





Кроме того, Elympics поддерживает модель игры с нулевой суммой. В матче между двумя игроками победитель получает вознаграждение, а проигравший платит определенное количество токенов в качестве «вступительного взноса» или «ставки». Это похоже на честный киберспортивный поединок, в котором победитель получает не только честь, но и реальные заработки. Игроки также могут участвовать в бесплатных матчах, где постоянные победы приносят рейтинговыебаллы, которые ведут к наградам в таблице лидеров и постепенному продвижению к вершине.









Все взаимодействия в экосистеме Elympics происходят с использованием ELP, нативного токена экосистемы. ELP выполняет несколько функций, таких как:





1) Поддерживает цикл создания стоимости между всеми участниками экосистемы, извлекая выгоду из каждого взаимодействия в рамках протокола.

2) Доступ к ключевым функциям сети Elympics для основных участников: разработчиков игр и операторов нодов, осуществляется с помощью токенов ELP.

3) Стейкеры ELP получают доступ к кампаниям по вознаграждению, ограниченному по токенам. Чем больше токенов в стейкинге и чем дольше срок блокировки, тем больше возможностей для участников.

4) Часть комиссий протокола используется для выкупа токенов ELP, что дополнительно поддерживает долгосрочную ценность.

5) Elympics позволяет игрокам блокировать ELP, что дает возможность мгновенно вступать в матчи, не дожидаясь подтверждения транзакций.

6) Игроки могут получить доступ к премиум-функциям (например, запросам на пересмотр) путем сжигания токенов ELP.

7) Игры должны блокировать ELP, чтобы арендовать сетевую безопасность и обеспечить работоспособность игры.





Таким образом, ELP не является еще одним инструментом для спекуляции, а напрямую интегрирован в игровую механику, поскольку его ценность зависит от активности и использования экосистемы.













Общее предложение: 3 500 000 000 ELP

Циркулирующее предложение в событии генерации токенов: 24,60%

Полный выпуск токенов: достигает общего объема предложения за 30 месяцев

Категория распределения Процент Описание Основные вкладчики 14% Зарезервировано для основных разработчиков и визионеров, способствующих развитию, росту и долгосрочному успеху протокола Elympics. Ранние спонсоры 11% Выделено надежным партнерам и инвесторам, которые предоставили необходимое финансирование и поддержку на ранних этапах проекта. Стратегический раунд 12% Выделено стратегическим партнерам и инвесторам, разделяющим долгосрочную концепцию и цели экосистемы Elympics. Продажа в сообществе и аирдроп 4,5% Используется для поощрения первых участников сообщества и поддержки первоначального распределения токенов по сети. IDO (Первичное предложение DEX) 1,5% Зарезервировано для участников предварительной продажи токенов в событии генерации токенов на специальной платформе запуска. Ликвидность 10% Обеспечивает активную торговлю, снижает проскальзывание и поддерживает листинги и глубину рынка на основных биржах. Рост экосистемы и сети 28% Посвящен расширению экосистемы посредством стимулирования разработчиков, маркетинговых кампаний, программ поощрения пользователей и общего продвижения протокола. Резерв 19% Обеспечение будущих стратегических возможностей, разработки продуктов, технологических инноваций и долгосрочной устойчивости протокола.













Категория распределения Клифф (месяцы) Период вестинга (месяцы) Разблокировка в событии генерации токенов (%) Доля распределения (%) Основные вкладчики 6 24 0% 14% Ранние спонсоры 4 12 20% 11% Стратегический раунд 3 6 20% 12% Продажа в сообществе и аирдроп 0 3 30% 4,5% IDO (Первичное предложение DEX) 0 3 40% 1,5% Рост экосистемы и сети 0 30 5% 28% Ликвидность 0 0 100% 10% Резерв 0 24 35% 19%

















Пример использования Описание Доступ к играм Разработчики должны заблокировать определенное количество ELP, чтобы получить доступ к инфраструктуре Elympics и монетизировать свои игры. Операции с нодами Операторы нодов должны совершать стейкинг ELP для проведения и проверки матчей, а в обмен на это могут получать вознаграждения. Проверка игрового процесса ELP может использоваться для проверки результатов матчей через оракулы или для инициирования повторного просмотра. Некоторые из этих действий могут повлечь за собой сжигание токенов. Премиум-функции Блокировка ELP открывает доступ к привилегированным функциям, таким как более быстрый подбор игроков, призовые фонды с более высокими ставками и улучшенные рейтинги репутации, которые влияют на приоритет матчей. Стейкинг и аирдропы Пользователи могут совершать стейкинг ELP в хранилищах, чтобы участвовать в аирдропах токенов, запускаемых играми, протоколом или партнерами экосистемы. Выкуп доходов Казначейство протокола будет использовать доходы платформы для выкупа ELP на рынке, чтобы помочь стабилизировать стоимость токена. Управление Держатели ELP могут голосовать по вопросам обновления протокола, предложений сообщества и распределения средств экосистемного фонда. Доступ к данным с помощью токенов Доступ к данным об игре в режиме реального времени (например, для инструментов искусственного интеллекта, платформ прямых трансляций или сторонних сервисов) требует удержания или траты ELP.













В экосистеме Elympics основным двигателем развития является Elympics SDK. Он предлагает разработчикам комплексный и удобный набор инструментов для быстрой интеграции многопользовательских функций в свои игры без необходимости создавать сложную бэкэнд-инфраструктуру с нуля.





Благодаря встроенной системе подбора игроков в режиме реального времени, механизмам защиты от читерства и поддержке масштабируемых облачных серверов, Elympics SDK позволяет разработчикам сосредоточиться на дизайне игрового процесса, а не на многопользовательской логике, вопросах безопасности или развертывании серверов. Это значительно ускоряет разработку и упрощает запуск игр в более короткие сроки.





Независимо от того, развертывается ли он на TON, Base или других сетях, SDK значительно упрощает создание игр на основе блокчейна, позволяя разработчикам полностью сосредоточиться на разработке следующего вирусного хита, в то время как Elympics управляет сложным бекэндом. Кроме того, Elympics SDK предлагает несколько ключевых преимуществ, которые еще больше упрощают разработку:





Plug-and-play (Подключите и играйте): Благодаря надежной многопользовательской инфраструктуре, системам расчета вознаграждений и компонентам пользовательского интерфейса plug-and-play разработчики могут значительно сократить время вывода на рынок социальных PvP-игр.

Отсутствие опыта работы с блокчейном: Даже разработчики, не имеющие предварительных знаний о блокчейне, могут легко создавать игры и интегрировать механизмы вознаграждения с помощью модульных компонентов SDK.

Автоматическое развертывание в облаке: Не требуется ручная настройка серверов. Игры автоматически развертываются на глобальных нодах, обеспечивая бесперебойную работу онлайн для игроков по всему миру.

Комплексная безопасность: Разработчики могут получить доступ к полному набору инструментов безопасности, таких как системы защиты от мошенничества, справедливый подбор игроков на основе искусственного интеллекта и проверяемые ончейн результаты матчей, что обеспечивает справедливую и надежную конкурентную среду.





Благодаря этим возможностям Elympics SDK не только снижает барьер для входа в разработку игр Web3, но и предоставляет разработчикам безопасную, эффективную и масштабируемую среду для создания, экспериментирования и воплощения в жизнь идей для вирусных игр.









Elympics создает развлекательную платформу для следующей эры внедрения блокчейна, предлагая мини-игры на основе навыков с использованием блокчейна в суперприложениях, кошельках и социальных платформах.





Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на децентрализации или инфраструктуре для соревновательных игр, Elympics стремится стать уровнем, где IP, разработчики и игроки могут встретиться для участия в соревновательных формах развлечений. С помощью SDK разработчики могут интегрировать системы вознаграждений, многопользовательский матчмейкинг, меры по борьбе с читерством и целый набор решений по безопасности без необходимости иметь предварительный опыт работы с блокчейном или сложным бэкендом.





Экосистема поддерживает основные сети (TON и Base интегрированы, в ближайшее время появятся и другие сети) и обеспечивает распространение через такие приложения, как Telegram, а в скором времени и Coinbase Wallet, открывая широкий доступ к играм на основе блокчейна для обычных пользователей.





Благодаря растущей популярности IP и партнерских экосистем, Elympics переосмысливает масштабируемость игр Web3, встраивая их непосредственно в поток цифровых развлечений и превращая каждую игру в совместный опыт ончейн.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.