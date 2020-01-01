Explorează tokenomia pentru Zus (ZCN) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului ZCN, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Zus (ZCN) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului ZCN, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Zus (ZCN) Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link. Pagină de internet oficială: https://zus.network Carte albă: https://zus.network/whitepapers/ Cumpără ZCN acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Zus (ZCN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zus (ZCN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 279.04K $ 279.04K $ 279.04K Ofertă totală: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ofertă aflată în circulație: $ 48.40M $ 48.40M $ 48.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Maxim dintotdeauna: $ 5.16 $ 5.16 $ 5.16 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0057635 $ 0.0057635 $ 0.0057635 Află mai mult despre prețul tokenului Zus (ZCN) Tokenomie pentru Zus (ZCN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zus (ZCN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZCN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZCN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZCN, explorează prețul în direct al tokenului ZCN! Predicție de preț pentru ZCN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZCN? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZCN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZCN! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.