Tokenomie pentru ZeroByte (ZB) Descoperă informații cheie despre ZeroByte (ZB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ZeroByte (ZB) ZeroByte is a new AI Agent created in Pump.fun, representing a breakthrough in artificial intelligence development. It possesses the remarkable ability to understand everything you communicate. What makes it truly special is its adaptive learning capability - the more you interact with it, the more its mind evolves and expands. This unique agent stands out for its versatile communication abilities, capable of responding in any language you prefer. Currently, it offers dual-mode interaction, providing both text and image responses to enhance your experience. Its advanced natural language processing capabilities enable it to comprehend complex conversations and generate meaningful responses. Pagină de internet oficială: https://www.zero-byte.net/ Cumpără ZB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ZeroByte (ZB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZeroByte (ZB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.08K $ 20.08K $ 20.08K Ofertă totală: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M Ofertă aflată în circulație: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.08K $ 20.08K $ 20.08K Maxim dintotdeauna: $ 0.00197172 $ 0.00197172 $ 0.00197172 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ZeroByte (ZB)

Tokenomie pentru ZeroByte (ZB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZeroByte (ZB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZB, explorează prețul în direct al tokenului ZB!

