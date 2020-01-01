Tokenomie pentru ZENZO (ZNZ) Descoperă informații cheie despre ZENZO (ZNZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ZENZO (ZNZ) ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io. Pagină de internet oficială: http://www.zenzo.io

Tokenomie și analiză de preț pentru ZENZO (ZNZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZENZO (ZNZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.65K $ 10.65K $ 10.65K Ofertă totală: $ 83.00M $ 83.00M $ 83.00M Ofertă aflată în circulație: $ 28.61M $ 28.61M $ 28.61M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 30.89K $ 30.89K $ 30.89K Maxim dintotdeauna: $ 3.34 $ 3.34 $ 3.34 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00037219 $ 0.00037219 $ 0.00037219 Află mai mult despre prețul tokenului ZENZO (ZNZ)

Tokenomie pentru ZENZO (ZNZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZENZO (ZNZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZNZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZNZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZNZ, explorează prețul în direct al tokenului ZNZ!

Predicție de preț pentru ZNZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZNZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZNZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZNZ!

