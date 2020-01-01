Tokenomie pentru ZENY (ZENY) Descoperă informații cheie despre ZENY (ZENY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ZENY (ZENY) ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay ("Play"), creator support ("Support"), and token-based earnings ("Earn"), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem. Pagină de internet oficială: https://rezipang.com/ Cumpără ZENY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ZENY (ZENY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZENY (ZENY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 207.73K $ 207.73K $ 207.73K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M Maxim dintotdeauna: $ 0.14713 $ 0.14713 $ 0.14713 Minim dintotdeauna: $ 0.072317 $ 0.072317 $ 0.072317 Preț curent: $ 0.077285 $ 0.077285 $ 0.077285 Află mai mult despre prețul tokenului ZENY (ZENY)

Tokenomie pentru ZENY (ZENY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZENY (ZENY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZENY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZENY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZENY, explorează prețul în direct al tokenului ZENY!

