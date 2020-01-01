Tokenomie pentru You Held (POV) Descoperă informații cheie despre You Held (POV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre You Held (POV) POV is what your life looks like after the bull run. Only the holders who hold out long enough and are diligent reap the big rewards and become the celebrated memecoin millionaires. POV is #1 hashtag on social media and is used by everyone, everywhere. partnerships with crypto millionaires, crypto influencers or even people in the porn industry are conceivable, as they all use POV. POV in itself is universal, it adds the important crypto addition of you held, as only the right holders reap the rewards. Pagină de internet oficială: https://www.povyouheld.fun/

Tokenomie și analiză de preț pentru You Held (POV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru You Held (POV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 154.06K $ 154.06K $ 154.06K Ofertă totală: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M Ofertă aflată în circulație: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 154.06K $ 154.06K $ 154.06K Maxim dintotdeauna: $ 0.00293683 $ 0.00293683 $ 0.00293683 Minim dintotdeauna: $ 0.00014526 $ 0.00014526 $ 0.00014526 Preț curent: $ 0.00015419 $ 0.00015419 $ 0.00015419 Află mai mult despre prețul tokenului You Held (POV)

Tokenomie pentru You Held (POV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru You Held (POV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POV, explorează prețul în direct al tokenului POV!

Predicție de preț pentru POV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta POV? Pagina noastră de predicție de preț pentru POV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

