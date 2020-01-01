Tokenomie pentru YAPSTER (YAPSTER) Descoperă informații cheie despre YAPSTER (YAPSTER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre YAPSTER (YAPSTER) Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control. Pagină de internet oficială: https://www.yapster.xyz/ Cumpără YAPSTER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru YAPSTER (YAPSTER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru YAPSTER (YAPSTER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 74.43K $ 74.43K $ 74.43K Ofertă totală: $ 915.50M $ 915.50M $ 915.50M Ofertă aflată în circulație: $ 915.50M $ 915.50M $ 915.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 74.43K $ 74.43K $ 74.43K Maxim dintotdeauna: $ 0.01015272 $ 0.01015272 $ 0.01015272 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului YAPSTER (YAPSTER)

Tokenomie pentru YAPSTER (YAPSTER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru YAPSTER (YAPSTER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YAPSTER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YAPSTER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YAPSTER, explorează prețul în direct al tokenului YAPSTER!

