Tokenomie pentru XPi (XPI) Descoperă informații cheie despre XPi (XPI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XPi (XPI) $XPi is an innovative meme token deeply rooted in the Pi Network ecosystem, designed to break the limitations of traditional tokens and build a diversified ecosystem that integrates cutting-edge technology with blockchain applications. Currently deployed on the Solana blockchain, $XPi leverages Solana’s high performance, low transaction fees, and fast confirmation times to provide users with a secure and convenient trading experience. As the Pi Network mainnet begins to support token functionalities in the future, we plan to officially migrate from Solana to the Pi mainnet, thereby fully integrating the vast and active global Pi community and further enhancing token liquidity and ecosystem connectivity. At the same time, $XPi is not limited to being a tool for financial payments and transactions; it is also committed to advancing research in frontier technologies. Our project team will focus on fields such as space exploration, artificial intelligence, Web3, and decentralized science (DeSci), utilizing blockchain-based incentive mechanisms to provide funding support and technical collaboration platforms for research projects. We believe that by combining token economics with the application of cutting-edge technologies, $XPi can create an open, transparent, and collaboratively innovative ecosystem that benefits users worldwide, enabling every participant to profit from the wave of digital economy and research innovation. $XPi is an innovative meme token deeply rooted in the Pi Network ecosystem, designed to break the limitations of traditional tokens and build a diversified ecosystem that integrates cutting-edge technology with blockchain applications. Currently deployed on the Solana blockchain, $XPi leverages Solana’s high performance, low transaction fees, and fast confirmation times to provide users with a secure and convenient trading experience. As the Pi Network mainnet begins to support token functionalities in the future, we plan to officially migrate from Solana to the Pi mainnet, thereby fully integrating the vast and active global Pi community and further enhancing token liquidity and ecosystem connectivity. At the same time, $XPi is not limited to being a tool for financial payments and transactions; it is also committed to advancing research in frontier technologies. Our project team will focus on fields such as space exploration, artificial intelligence, Web3, and decentralized science (DeSci), utilizing blockchain-based incentive mechanisms to provide funding support and technical collaboration platforms for research projects. We believe that by combining token economics with the application of cutting-edge technologies, $XPi can create an open, transparent, and collaboratively innovative ecosystem that benefits users worldwide, enabling every participant to profit from the wave of digital economy and research innovation. Pagină de internet oficială: https://x.pi.sale Cumpără XPI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru XPi (XPI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XPi (XPI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 121.38K $ 121.38K $ 121.38K Ofertă totală: $ 949.64M $ 949.64M $ 949.64M Ofertă aflată în circulație: $ 949.64M $ 949.64M $ 949.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 121.38K $ 121.38K $ 121.38K Maxim dintotdeauna: $ 0.00315594 $ 0.00315594 $ 0.00315594 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012713 $ 0.00012713 $ 0.00012713 Află mai mult despre prețul tokenului XPi (XPI)

Tokenomie pentru XPi (XPI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XPi (XPI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XPI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XPI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XPI, explorează prețul în direct al tokenului XPI!

Predicție de preț pentru XPI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XPI? Pagina noastră de predicție de preț pentru XPI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XPI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!