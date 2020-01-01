Tokenomie pentru XNET Mobile (XNET) Descoperă informații cheie despre XNET Mobile (XNET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XNET Mobile (XNET) $XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework. Pagină de internet oficială: https://xnet.company/ Carte albă: https://docs.xnetmobile.com/token/ Cumpără XNET acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru XNET Mobile (XNET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XNET Mobile (XNET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Ofertă totală: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Ofertă aflată în circulație: $ 137.46M $ 137.46M $ 137.46M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.18M $ 25.18M $ 25.18M Maxim dintotdeauna: $ 0.267945 $ 0.267945 $ 0.267945 Minim dintotdeauna: $ 0.01211358 $ 0.01211358 $ 0.01211358 Preț curent: $ 0.01927556 $ 0.01927556 $ 0.01927556 Află mai mult despre prețul tokenului XNET Mobile (XNET)

Tokenomie pentru XNET Mobile (XNET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XNET Mobile (XNET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XNET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XNET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XNET, explorează prețul în direct al tokenului XNET!

Predicție de preț pentru XNET Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XNET? Pagina noastră de predicție de preț pentru XNET combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XNET!

