Tokenomie pentru XDEFI (XDEFI) Descoperă informații cheie despre XDEFI (XDEFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre XDEFI (XDEFI) In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. ------- XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data. Pagină de internet oficială: https://ctrl.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru XDEFI (XDEFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XDEFI (XDEFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 813.90K $ 813.90K $ 813.90K Ofertă totală: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Ofertă aflată în circulație: $ 130.07M $ 130.07M $ 130.07M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Maxim dintotdeauna: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 Minim dintotdeauna: $ 0.00153848 $ 0.00153848 $ 0.00153848 Preț curent: $ 0.00625741 $ 0.00625741 $ 0.00625741 Află mai mult despre prețul tokenului XDEFI (XDEFI)

Tokenomie pentru XDEFI (XDEFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XDEFI (XDEFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XDEFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XDEFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XDEFI, explorează prețul în direct al tokenului XDEFI!

Predicție de preț pentru XDEFI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XDEFI? Pagina noastră de predicție de preț pentru XDEFI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XDEFI!

