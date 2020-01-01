Tokenomie pentru X2Y2 (X2Y2) Descoperă informații cheie despre X2Y2 (X2Y2), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre X2Y2 (X2Y2) X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: - Instant push notifications for buys & sells - Integrated rarity ranking and analysis - Bulk sending & listing - Bidding on a collection or traits X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: Instant push notifications for buys & sells

Integrated rarity ranking and analysis

Bulk sending & listing

Pagină de internet oficială: https://x2y2.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru X2Y2 (X2Y2) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru X2Y2 (X2Y2), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 710.12K $ 710.12K $ 710.12K Ofertă totală: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Ofertă aflată în circulație: $ 377.61M $ 377.61M $ 377.61M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Maxim dintotdeauna: $ 4.14 $ 4.14 $ 4.14 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00188076 $ 0.00188076 $ 0.00188076 Află mai mult despre prețul tokenului X2Y2 (X2Y2)

Tokenomie pentru X2Y2 (X2Y2): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru X2Y2 (X2Y2) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri X2Y2 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri X2Y2 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru X2Y2, explorează prețul în direct al tokenului X2Y2!

