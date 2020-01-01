Tokenomie pentru Wild Forest Token (WF) Descoperă informații cheie despre Wild Forest Token (WF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wild Forest Token (WF) Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress. Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress. Pagină de internet oficială: https://playwildforest.io/ Carte albă: https://wildforest.gitbook.io/whitepaper Cumpără WF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wild Forest Token (WF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wild Forest Token (WF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 529.27K $ 529.27K $ 529.27K Ofertă totală: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Ofertă aflată în circulație: $ 45.77M $ 45.77M $ 45.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.45M $ 11.45M $ 11.45M Maxim dintotdeauna: $ 0.079021 $ 0.079021 $ 0.079021 Minim dintotdeauna: $ 0.00217244 $ 0.00217244 $ 0.00217244 Preț curent: $ 0.01155686 $ 0.01155686 $ 0.01155686 Află mai mult despre prețul tokenului Wild Forest Token (WF)

Tokenomie pentru Wild Forest Token (WF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wild Forest Token (WF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WF, explorează prețul în direct al tokenului WF!

Predicție de preț pentru WF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WF? Pagina noastră de predicție de preț pentru WF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WF!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!