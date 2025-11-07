Informații privind prețul pentru WHATRR (WHATRR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001274 $ 0.00001274 $ 0.00001274 Minim 24 h $ 0.00001876 $ 0.00001876 $ 0.00001876 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001274$ 0.00001274 $ 0.00001274 Maxim 24 h $ 0.00001876$ 0.00001876 $ 0.00001876 Maxim dintotdeauna $ 0.00003584$ 0.00003584 $ 0.00003584 Cel mai mic preț $ 0.00001078$ 0.00001078 $ 0.00001078 Modificare de preț (1 oră) -1.86% Modificare de preț (1 zi) +30.97% Modificare de preț (7 zile) +1.81% Modificare de preț (7 zile) +1.81%

Prețul în timp real pentru WHATRR (WHATRR) este $0.00001675. În ultimele 24 de ore, tokenul WHATRR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001274 și un maxim de $ 0.00001876, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WHATRR este $ 0.00003584, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001078.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WHATRR s-a modificat cu -1.86% în decursul ultimei ore, cu +30.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WHATRR (WHATRR)

Capitalizare de piață $ 334.93K$ 334.93K $ 334.93K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 334.93K$ 334.93K $ 334.93K Ofertă află în circulație 20.00B 20.00B 20.00B Ofertă totală 19,999,746,501.35029 19,999,746,501.35029 19,999,746,501.35029

Capitalizarea de piață actuală pentru WHATRR este $ 334.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WHATRR este 20.00B, cu o ofertă totală de 19999746501.35029. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 334.93K.