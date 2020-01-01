Tokenomie pentru Whale Intel (WINT) Descoperă informații cheie despre Whale Intel (WINT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Whale Intel (WINT) WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations - Full coverage of the Virtuals Ecosystem - Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets. - Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends. WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations Full coverage of the Virtuals Ecosystem

Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets.

Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends. Pagină de internet oficială: https://whaleintel.ai/ Cumpără WINT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Whale Intel (WINT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Whale Intel (WINT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 541.39K $ 541.39K $ 541.39K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 332.79M $ 332.79M $ 332.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Maxim dintotdeauna: $ 0.019375 $ 0.019375 $ 0.019375 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00162544 $ 0.00162544 $ 0.00162544 Află mai mult despre prețul tokenului Whale Intel (WINT)

Tokenomie pentru Whale Intel (WINT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Whale Intel (WINT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WINT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WINT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WINT, explorează prețul în direct al tokenului WINT!

Predicție de preț pentru WINT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WINT? Pagina noastră de predicție de preț pentru WINT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WINT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!