Informații despre Welshare Health Token (WEL) Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers. Pagină de internet oficială: https://www.welshare.health/ Carte albă: https://whitepaper.welshare.health/

Tokenomie și analiză de preț pentru Welshare Health Token (WEL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Welshare Health Token (WEL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 348.48K $ 348.48K $ 348.48K Ofertă totală: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Ofertă aflată în circulație: $ 245.74M $ 245.74M $ 245.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Maxim dintotdeauna: $ 0.146838 $ 0.146838 $ 0.146838 Minim dintotdeauna: $ 0.00135268 $ 0.00135268 $ 0.00135268 Preț curent: $ 0.00141803 $ 0.00141803 $ 0.00141803 Află mai mult despre prețul tokenului Welshare Health Token (WEL)

Tokenomie pentru Welshare Health Token (WEL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Welshare Health Token (WEL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WEL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WEL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WEL, explorează prețul în direct al tokenului WEL!

