Informații despre Weedcoin (WEEDCOIN) A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, "Like Bitcoin but way higher," emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a "stoner community" through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token. Pagină de internet oficială: https://weedcoinog.com/ Carte albă: https://weedcoinog.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Weedcoin (WEEDCOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Weedcoin (WEEDCOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 166.69K $ 166.69K $ 166.69K Ofertă totală: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Ofertă aflată în circulație: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 166.69K $ 166.69K $ 166.69K Maxim dintotdeauna: $ 0.00271639 $ 0.00271639 $ 0.00271639 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00016675 $ 0.00016675 $ 0.00016675 Află mai mult despre prețul tokenului Weedcoin (WEEDCOIN)

Tokenomie pentru Weedcoin (WEEDCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Weedcoin (WEEDCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WEEDCOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WEEDCOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WEEDCOIN, explorează prețul în direct al tokenului WEEDCOIN!

