Tokenomie pentru WATCoin (WATC) Descoperă informații cheie despre WATCoin (WATC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WATCoin (WATC) Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem. Pagină de internet oficială: https://earnwithwat.com/ Cumpără WATC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru WATCoin (WATC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WATCoin (WATC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Ofertă totală: $ 55.56B $ 55.56B $ 55.56B Ofertă aflată în circulație: $ 50.16B $ 50.16B $ 50.16B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M Maxim dintotdeauna: $ 0.00183688 $ 0.00183688 $ 0.00183688 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010104 $ 0.00010104 $ 0.00010104 Află mai mult despre prețul tokenului WATCoin (WATC)

Tokenomie pentru WATCoin (WATC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WATCoin (WATC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WATC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WATC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WATC, explorează prețul în direct al tokenului WATC!

