Tokenomie pentru WarpBeam (WPLAY) Descoperă informații cheie despre WarpBeam (WPLAY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WarpBeam (WPLAY) The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers. Pagină de internet oficială: https://warpbeam.io Carte albă: https://github.com/warpbeam/press/blob/main/whitepaper.pdf Cumpără WPLAY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru WarpBeam (WPLAY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WarpBeam (WPLAY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 52.65K $ 52.65K $ 52.65K Ofertă totală: $ 365.00M $ 365.00M $ 365.00M Ofertă aflată în circulație: $ 36.50M $ 36.50M $ 36.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 526.47K $ 526.47K $ 526.47K Maxim dintotdeauna: $ 0.02307119 $ 0.02307119 $ 0.02307119 Minim dintotdeauna: $ 0.0000050 $ 0.0000050 $ 0.0000050 Preț curent: $ 0.00144309 $ 0.00144309 $ 0.00144309 Află mai mult despre prețul tokenului WarpBeam (WPLAY)

Tokenomie pentru WarpBeam (WPLAY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WarpBeam (WPLAY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WPLAY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WPLAY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WPLAY, explorează prețul în direct al tokenului WPLAY!

