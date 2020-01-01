Tokenomie pentru Walter (WALTER) Descoperă informații cheie despre Walter (WALTER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Walter (WALTER) Walter (WALTER) is a community-driven memecoin that emphasizes decentralization and collective governance. The ownership of Walter has been fully renounced, ensuring that no central authorities or developers have control over the coin. This renunciation highlights Walter's commitment to being a true community asset. As the developers say, "Woof woof, Walter is taking over crypto!" and "Previous dev jeeted so we're running this up," reflecting the community's enthusiastic and determined spirit. Walter celebrates meme culture, bringing humor and creativity to the cryptocurrency space, and fostering an inclusive and welcoming community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, the Walter community is open to all, encouraging participation and collaboration. Walter represents the power of decentralized finance and community engagement, making it a unique and exciting project in the crypto landscape. Pagină de internet oficială: https://walteronsolana.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Walter (WALTER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Walter (WALTER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 502.17K $ 502.17K $ 502.17K Ofertă totală: $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M Ofertă aflată în circulație: $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 502.17K $ 502.17K $ 502.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.01977173 $ 0.01977173 $ 0.01977173 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00052418 $ 0.00052418 $ 0.00052418 Află mai mult despre prețul tokenului Walter (WALTER)

Tokenomie pentru Walter (WALTER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Walter (WALTER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WALTER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WALTER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WALTER, explorează prețul în direct al tokenului WALTER!

