Informații despre Wally (WALLY) We are Team Wally, and since November 1st, we've been tirelessly building Wally as CTO, day and night! Our vision is ambitious, and we are determined to achieve it without compromise. One of our primary goals is to establish an investment pool for our holders. This pool will directly support the Pnut Farm—a vibrant and nurturing home where Wally and his animal friends thrive. The funds raised will ensure the well-being of these animals, providing them with proper care and nourishment. Beyond this, we are committed to significant marketing initiatives and creating an enchanting and impactful social media presence. Our journey is just beginning, and we can't wait to bring these dreams to life with your support! Pagină de internet oficială: https://www.wallycto.com/ Cumpără WALLY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wally (WALLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wally (WALLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 34.67K $ 34.67K $ 34.67K Ofertă totală: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Ofertă aflată în circulație: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 34.67K $ 34.67K $ 34.67K Maxim dintotdeauna: $ 0.01545245 $ 0.01545245 $ 0.01545245 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Wally (WALLY)

Tokenomie pentru Wally (WALLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wally (WALLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WALLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WALLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WALLY, explorează prețul în direct al tokenului WALLY!

Predicție de preț pentru WALLY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WALLY? Pagina noastră de predicție de preț pentru WALLY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WALLY!

