Virtua is a gamified metaverse which provides immersive social, web3 gaming, digital collectible and interactive experiences. Pagină de internet oficială: https://virtua.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Virtua (TVK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Virtua (TVK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Ofertă totală: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ofertă aflată în circulație: $ 84.93M $ 84.93M $ 84.93M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.78M $ 27.78M $ 27.78M Maxim dintotdeauna: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Minim dintotdeauna: $ 0.01767338 $ 0.01767338 $ 0.01767338 Preț curent: $ 0.02315258 $ 0.02315258 $ 0.02315258 Află mai mult despre prețul tokenului Virtua (TVK)

Tokenomie pentru Virtua (TVK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Virtua (TVK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TVK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TVK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TVK, explorează prețul în direct al tokenului TVK!

Predicție de preț pentru TVK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TVK? Pagina noastră de predicție de preț pentru TVK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TVK!

