Tokenomie pentru ViralMind (VIRAL)

Informații despre ViralMind (VIRAL)

The ViralMind is a cutting-edge platform designed to develop, test, and refine Large Action Models (LAMs), which represent the next frontier in artificial intelligence. The platform allows users to engage in interactive tasks, guided by AI, to optimize model performance in real-world scenarios. By integrating advanced tools such as multi-user VM support, audio/video playback, and seamless task orchestration, the Training Gym streamlines the process of AI model training and deployment. Its utility lies in empowering users and agents to achieve scalable, efficient, and actionable AI solutions, paving the way for innovation in various industries.

Pagină de internet oficială: https://viralmind.ai/
Carte albă: https://viralmind.gitbook.io/viralmind.ai

Tokenomie și analiză de preț pentru ViralMind (VIRAL)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ViralMind (VIRAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață: $ 25.11K
Ofertă totală: $ 999.88M
Ofertă aflată în circulație: $ 965.82M
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 26.00K
Maxim dintotdeauna: $ 0.01913994
Minim dintotdeauna: $ 0.00002549
Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru ViralMind (VIRAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru ViralMind (VIRAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VIRAL care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VIRAL care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Declinarea responsabilității

Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.