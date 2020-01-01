Tokenomie pentru ViciCoin (VCNT) Descoperă informații cheie despre ViciCoin (VCNT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ViciCoin (VCNT) ViciCoin (VCNT) is a utility token designed to power products and tools that make blockchain technology easier and safer to use. VCNT powers a suite of user-friendly products including ViciWallet, a Multi-Party Computation (MPC) wallet with enhanced security features and recovery options, and ViciSwap.io, which allows users to browse, swap, and share bundles of cryptocurrencies with a single authorization. As an authentication solution, VCNT functions as a verifiable credential system. Token-based authorization grants access to services and digital content, while integration with NFTs enables granular access control across a wide range of intermediary services. VCNT operates on Vici Network's Modular On-Chain Security & Compliance Framework, which implements security at the consensus layer with bypass-proof validation mechanisms. Its plug-in architecture enables the rapid deployment of system-wide controls and security features. This comprehensive infrastructure allows the VCNT community safe access to a growing ecosystem of blockchain products and services, without the need for technical expertis Pagină de internet oficială: https://vicicoin.io/ Carte albă: https://vicimarket.io/static/VicCoin_whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru ViciCoin (VCNT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ViciCoin (VCNT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 108.98M $ 108.98M $ 108.98M Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 191.31M $ 191.31M $ 191.31M Maxim dintotdeauna: $ 25.01 $ 25.01 $ 25.01 Minim dintotdeauna: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 Preț curent: $ 19.13 $ 19.13 $ 19.13 Află mai mult despre prețul tokenului ViciCoin (VCNT)

Tokenomie pentru ViciCoin (VCNT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ViciCoin (VCNT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VCNT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VCNT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VCNT, explorează prețul în direct al tokenului VCNT!

