VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform.
The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames’ staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project’s low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury.
Tokenomie și analiză de preț pentru VersaGames (VERSA)
Tokenomie pentru VersaGames (VERSA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru VersaGames (VERSA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri VERSA care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri VERSA care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru VERSA, explorează prețul în direct al tokenului VERSA!
