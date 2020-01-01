Tokenomie pentru VersaGames (VERSA) Descoperă informații cheie despre VersaGames (VERSA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre VersaGames (VERSA) VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames’ staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project’s low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury. VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames’ staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project’s low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury. Pagină de internet oficială: https://versagames.io/ Cumpără VERSA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru VersaGames (VERSA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VersaGames (VERSA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 923.24K $ 923.24K $ 923.24K Ofertă totală: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Ofertă aflată în circulație: $ 108.10M $ 108.10M $ 108.10M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Maxim dintotdeauna: $ 0.100492 $ 0.100492 $ 0.100492 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00854067 $ 0.00854067 $ 0.00854067 Află mai mult despre prețul tokenului VersaGames (VERSA)

Tokenomie pentru VersaGames (VERSA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru VersaGames (VERSA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VERSA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VERSA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VERSA, explorează prețul în direct al tokenului VERSA!

Predicție de preț pentru VERSA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VERSA? Pagina noastră de predicție de preț pentru VERSA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VERSA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!