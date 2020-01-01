Tokenomie pentru Usual USD (USD0) Descoperă informații cheie despre Usual USD (USD0), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Usual USD (USD0) USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC. Pagină de internet oficială: https://usual.money Carte albă: https://docs.usual.money/ Cumpără USD0 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Usual USD (USD0) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Usual USD (USD0), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 556.22M $ 556.22M $ 556.22M Ofertă totală: $ 557.37M $ 557.37M $ 557.37M Ofertă aflată în circulație: $ 557.37M $ 557.37M $ 557.37M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 556.22M $ 556.22M $ 556.22M Maxim dintotdeauna: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Minim dintotdeauna: $ 0.962885 $ 0.962885 $ 0.962885 Preț curent: $ 0.998223 $ 0.998223 $ 0.998223 Află mai mult despre prețul tokenului Usual USD (USD0)

Tokenomie pentru Usual USD (USD0): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Usual USD (USD0) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USD0 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USD0 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USD0, explorează prețul în direct al tokenului USD0!

