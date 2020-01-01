Tokenomie pentru Usual ETH (ETH0) Descoperă informații cheie despre Usual ETH (ETH0), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Usual ETH (ETH0) ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido's wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual's stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle. Pagină de internet oficială: https://usual.money/ Carte albă: https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Usual ETH (ETH0) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Usual ETH (ETH0), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 59.11M $ 59.11M $ 59.11M Ofertă totală: $ 15.25K $ 15.25K $ 15.25K Ofertă aflată în circulație: $ 15.25K $ 15.25K $ 15.25K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 59.11M $ 59.11M $ 59.11M Maxim dintotdeauna: $ 4,937.82 $ 4,937.82 $ 4,937.82 Minim dintotdeauna: $ 2,133.68 $ 2,133.68 $ 2,133.68 Preț curent: $ 3,875.69 $ 3,875.69 $ 3,875.69 Află mai mult despre prețul tokenului Usual ETH (ETH0)

Tokenomie pentru Usual ETH (ETH0): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Usual ETH (ETH0) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ETH0 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ETH0 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ETH0, explorează prețul în direct al tokenului ETH0!

Predicție de preț pentru ETH0 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ETH0? Pagina noastră de predicție de preț pentru ETH0 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ETH0!

