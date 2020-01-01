Tokenomie pentru Ustream Coin (USTREAM) Descoperă informații cheie despre Ustream Coin (USTREAM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ustream Coin (USTREAM) Ustream, once a trailblazer in live streaming technology, has the potential for an innovative resurgence in the Web3 era, particularly on the Solana blockchain. By integrating blockchain technology into its foundational principles, Ustream can redefine the future of live streaming with decentralization, transparency, and creator empowerment. Before the social media giants popularized live streaming, Ustream set the stage for real-time online broadcasting. Today, with the advent of Web3 and decentralized platforms, Ustream could transform into a Pagină de internet oficială: https://pump.fun/coin/5Q8RSzXAybeLYkf76mMP5a5C9ikc8y4Qq9raJqKapump

Tokenomie și analiză de preț pentru Ustream Coin (USTREAM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ustream Coin (USTREAM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 170.78K $ 170.78K $ 170.78K Ofertă totală: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Ofertă aflată în circulație: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 170.78K $ 170.78K $ 170.78K Maxim dintotdeauna: $ 0.0010819 $ 0.0010819 $ 0.0010819 Minim dintotdeauna: $ 0.00012766 $ 0.00012766 $ 0.00012766 Preț curent: $ 0.00017093 $ 0.00017093 $ 0.00017093 Află mai mult despre prețul tokenului Ustream Coin (USTREAM)

Tokenomie pentru Ustream Coin (USTREAM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ustream Coin (USTREAM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USTREAM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USTREAM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USTREAM, explorează prețul în direct al tokenului USTREAM!

Predicție de preț pentru USTREAM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USTREAM? Pagina noastră de predicție de preț pentru USTREAM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

