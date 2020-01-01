Tokenomie pentru USSI (USSI) Descoperă informații cheie despre USSI (USSI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre USSI (USSI) The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate. The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate. Pagină de internet oficială: https://ssi.sosovalue.com/ Cumpără USSI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru USSI (USSI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru USSI (USSI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.25M $ 8.25M $ 8.25M Ofertă totală: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M Ofertă aflată în circulație: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.25M $ 8.25M $ 8.25M Maxim dintotdeauna: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Minim dintotdeauna: $ 0.981961 $ 0.981961 $ 0.981961 Preț curent: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Află mai mult despre prețul tokenului USSI (USSI)

Tokenomie pentru USSI (USSI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru USSI (USSI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USSI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USSI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USSI, explorează prețul în direct al tokenului USSI!

