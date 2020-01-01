Tokenomie pentru UpStable (USTX) Descoperă informații cheie despre UpStable (USTX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre UpStable (USTX) USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token! Pagină de internet oficială: https://ustx.io

Tokenomie și analiză de preț pentru UpStable (USTX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru UpStable (USTX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.59K $ 18.59K $ 18.59K Ofertă totală: $ 26.63M $ 26.63M $ 26.63M Ofertă aflată în circulație: $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 79.80K $ 79.80K $ 79.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.058009 $ 0.058009 $ 0.058009 Minim dintotdeauna: $ 0.00192267 $ 0.00192267 $ 0.00192267 Preț curent: $ 0.00299642 $ 0.00299642 $ 0.00299642 Află mai mult despre prețul tokenului UpStable (USTX)

Tokenomie pentru UpStable (USTX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UpStable (USTX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USTX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USTX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USTX, explorează prețul în direct al tokenului USTX!

