Informații despre UniX (UNIX) UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it's Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse. Pagină de internet oficială: https://unixgaming.org Carte albă: https://unixgaming.org/wp-content/uploads/2021/11/UniX-Litepaper_21.11.21_v1.0.pdf Cumpără UNIX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru UniX (UNIX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru UniX (UNIX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 64.71K $ 64.71K $ 64.71K Ofertă totală: $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M Ofertă aflată în circulație: $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 64.71K $ 64.71K $ 64.71K Maxim dintotdeauna: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Minim dintotdeauna: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Preț curent: $ 0.00026429 $ 0.00026429 $ 0.00026429 Află mai mult despre prețul tokenului UniX (UNIX)

Tokenomie pentru UniX (UNIX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UniX (UNIX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UNIX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UNIX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UNIX, explorează prețul în direct al tokenului UNIX!

