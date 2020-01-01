Tokenomie pentru Unisocks (SOCKS)
Informații despre Unisocks (SOCKS)
$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.
Tokenomie și analiză de preț pentru Unisocks (SOCKS)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Unisocks (SOCKS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Unisocks (SOCKS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Unisocks (SOCKS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri SOCKS care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri SOCKS care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOCKS, explorează prețul în direct al tokenului SOCKS!
