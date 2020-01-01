Explorează tokenomia pentru Unagi Token (UNA) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului UNA, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Unagi Token (UNA) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului UNA, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru Unagi Token (UNA)

Informații despre Unagi Token (UNA)

Unagi is a next-gen web3 entertainment company, harnessing cutting-edge technology and AI to develop IP and novel storytelling mediums. At the heart of Unagi's universe is Persona, the most hyped and successful NFT mint of 2024. Persona has since expanded into short films and a manga featuring Hana, the main character – now brought to life as an AI agent. The entire ecosystem is powered by UNA – ushering in a new world of tokenised IP. This is storytelling through innovation.

Pagină de internet oficială: https://www.unagi.games/

Tokenomie și analiză de preț pentru Unagi Token (UNA)

Capitalizare de piață: $ 29.98M
Ofertă totală: $ 990.63M
Ofertă aflată în circulație: $ 655.08M
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 45.34M
Maxim dintotdeauna: $ 0.154495
Minim dintotdeauna: $ 0.00648287
Preț curent: $ 0.04577009

Tokenomie pentru Unagi Token (UNA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Unagi Token (UNA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UNA care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UNA care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.