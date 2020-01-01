Tokenomie pentru trustInWeb3 (T3AI) Descoperă informații cheie despre trustInWeb3 (T3AI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre trustInWeb3 (T3AI) t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient. t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient. Pagină de internet oficială: https://www.trustinweb3.xyz/ Carte albă: https://www.trustinweb3.xyz/whitepaper.pdf Cumpără T3AI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru trustInWeb3 (T3AI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru trustInWeb3 (T3AI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 100.96K $ 100.96K $ 100.96K Ofertă totală: $ 989.62M $ 989.62M $ 989.62M Ofertă aflată în circulație: $ 989.62M $ 989.62M $ 989.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 100.96K $ 100.96K $ 100.96K Maxim dintotdeauna: $ 0.00346754 $ 0.00346754 $ 0.00346754 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010202 $ 0.00010202 $ 0.00010202 Află mai mult despre prețul tokenului trustInWeb3 (T3AI)

Tokenomie pentru trustInWeb3 (T3AI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru trustInWeb3 (T3AI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri T3AI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri T3AI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru T3AI, explorează prețul în direct al tokenului T3AI!

Predicție de preț pentru T3AI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta T3AI? Pagina noastră de predicție de preț pentru T3AI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul T3AI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!