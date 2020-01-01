Tokenomie pentru TRDGtoken (TRDG) Descoperă informații cheie despre TRDGtoken (TRDG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TRDGtoken (TRDG) $TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles! $TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks. $TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed. Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe! Pagină de internet oficială: https://trdgtoken.com/ Cumpără TRDG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TRDGtoken (TRDG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TRDGtoken (TRDG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 255,45K $ 255,45K $ 255,45K Ofertă totală: $ 100.000,00T $ 100.000,00T $ 100.000,00T Ofertă aflată în circulație: $ 31.781,78T $ 31.781,78T $ 31.781,78T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 803,75K $ 803,75K $ 803,75K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului TRDGtoken (TRDG)

Tokenomie pentru TRDGtoken (TRDG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TRDGtoken (TRDG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRDG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRDG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRDG, explorează prețul în direct al tokenului TRDG!

Predicție de preț pentru TRDG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRDG? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRDG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRDG!

