Informații despre Traceon AI (TOAI) Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights. Pagină de internet oficială: https://www.traceonai.io/ Carte albă: https://traceonai.gitbook.io/traceonai

Tokenomie și analiză de preț pentru Traceon AI (TOAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Traceon AI (TOAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.48K $ 21.48K $ 21.48K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.48K $ 21.48K $ 21.48K Maxim dintotdeauna: $ 0.296402 $ 0.296402 $ 0.296402 Minim dintotdeauna: $ 0.00214036 $ 0.00214036 $ 0.00214036 Preț curent: $ 0.00214765 $ 0.00214765 $ 0.00214765 Află mai mult despre prețul tokenului Traceon AI (TOAI)

Tokenomie pentru Traceon AI (TOAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Traceon AI (TOAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TOAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TOAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TOAI, explorează prețul în direct al tokenului TOAI!

