Informații despre Tokoin (TOKO) Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies. At the heart of it all it's our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation. Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it's NFT and as it's utility and reward token. Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it's community Pagină de internet oficială: https://www.tokoin.io/ Carte albă: https://www.tokoin.io/whitepaper/Whitepaper.pdf?id=93463cf8ec8457c6c862

Tokenomie și analiză de preț pentru Tokoin (TOKO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tokoin (TOKO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 337.54K $ 337.54K $ 337.54K Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 360.82K $ 360.82K $ 360.82K Maxim dintotdeauna: $ 0.177662 $ 0.177662 $ 0.177662 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00018041 $ 0.00018041 $ 0.00018041 Află mai mult despre prețul tokenului Tokoin (TOKO)

Tokenomie pentru Tokoin (TOKO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tokoin (TOKO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TOKO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TOKO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TOKO, explorează prețul în direct al tokenului TOKO!

