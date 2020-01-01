Tokenomie pentru tism (TISM) Descoperă informații cheie despre tism (TISM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre tism (TISM) tism is a memecoin based on bonk ecosystem, on solana, of a orange lil character who always fails while doing normal tasks. originally was a concept built on SUI chain but abandoned a year ago. the main motto of him is "i got tism and ready to bonk" the project currently has a big team of artists / community managers behind. our current roadmap is focused into building an IP around tism, delivering both web3 and web2 products over the next months and beyond. tism is a memecoin based on bonk ecosystem, on solana, of a orange lil character who always fails while doing normal tasks. originally was a concept built on SUI chain but abandoned a year ago. the main motto of him is "i got tism and ready to bonk" the project currently has a big team of artists / community managers behind. our current roadmap is focused into building an IP around tism, delivering both web3 and web2 products over the next months and beyond. Pagină de internet oficială: https://tism.life/ Cumpără TISM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru tism (TISM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru tism (TISM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.27K $ 28.27K $ 28.27K Ofertă totală: $ 987.16M $ 987.16M $ 987.16M Ofertă aflată în circulație: $ 987.16M $ 987.16M $ 987.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.27K $ 28.27K $ 28.27K Maxim dintotdeauna: $ 0.00158944 $ 0.00158944 $ 0.00158944 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului tism (TISM)

Tokenomie pentru tism (TISM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru tism (TISM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TISM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TISM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TISM, explorează prețul în direct al tokenului TISM!

