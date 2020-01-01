Tokenomie pentru Thumb (THUMB) Descoperă informații cheie despre Thumb (THUMB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Thumb (THUMB) thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8. Pagină de internet oficială: https://thumb.fun Cumpără THUMB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Thumb (THUMB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Thumb (THUMB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 388.63K $ 388.63K $ 388.63K Ofertă totală: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M Ofertă aflată în circulație: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 388.63K $ 388.63K $ 388.63K Maxim dintotdeauna: $ 0.01350546 $ 0.01350546 $ 0.01350546 Minim dintotdeauna: $ 0.00109283 $ 0.00109283 $ 0.00109283 Preț curent: $ 0.00187825 $ 0.00187825 $ 0.00187825 Află mai mult despre prețul tokenului Thumb (THUMB)

Tokenomie pentru Thumb (THUMB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Thumb (THUMB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri THUMB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri THUMB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru THUMB, explorează prețul în direct al tokenului THUMB!

Predicție de preț pentru THUMB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta THUMB? Pagina noastră de predicție de preț pentru THUMB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul THUMB!

