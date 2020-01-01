Tokenomie pentru ThetaDrop (TDROP) Descoperă informații cheie despre ThetaDrop (TDROP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ThetaDrop (TDROP) TDROP rewards activity on the ThetaDrop NFT Marketplace, provides decentralized governance for ThetaDrop, and rewards stakers with TDROP token rewards. It is a new TNT-20 token built on Theta blockchain, centered around the groundbreaking concept of NFT Liquidity Mining. TDROP tokens are earned by users each time they make a purchase using TFUEL on ThetaDrop (on the secondary market at launch, and on the primary market / initial drops in a coming update), or through a 3rd-party NFT Dapp built on the NFT marketplace smart contract. It can be thought of as 'mining' TDROP by providing liquidity to the Theta NFT Marketplace. This incentivizes early adopters of ThetaDrop to provide liquidity which enhances price discovery, improves trading volumes, and drives more user growth and adoption. ThetaDrop users who hold a balance of TDROP will earn VIP benefits including early or exclusive access to NFTs, limited edition packs, unique offline perks and more. TDROP will also serve as the governance token for ThetaDrop and the NFT Marketplace. TDROP holders can stake their tokens to gain voting rights for proposed changes to ThetaDrop. The first TDROP vote proposal is expected to be the earning rate of TDROP for liquidity miners. As the voting process progresses and stabilizes, TDROP holders will be responsible for creating new proposals to be voted on. These community proposals will also serve as the testbed for community governance features to be implemented on the Theta blockchain itself, to be voted on by holders of the Theta token. Pagină de internet oficială: https://thetadrop.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru ThetaDrop (TDROP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ThetaDrop (TDROP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.57M $ 13.57M $ 13.57M Ofertă totală: $ 11.05B $ 11.05B $ 11.05B Ofertă aflată în circulație: $ 11.05B $ 11.05B $ 11.05B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.57M $ 13.57M $ 13.57M Maxim dintotdeauna: $ 0.061086 $ 0.061086 $ 0.061086 Minim dintotdeauna: $ 0.00113699 $ 0.00113699 $ 0.00113699 Preț curent: $ 0.0012254 $ 0.0012254 $ 0.0012254 Află mai mult despre prețul tokenului ThetaDrop (TDROP)

Tokenomie pentru ThetaDrop (TDROP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ThetaDrop (TDROP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TDROP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TDROP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TDROP, explorează prețul în direct al tokenului TDROP!

Predicție de preț pentru TDROP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TDROP? Pagina noastră de predicție de preț pentru TDROP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TDROP!

