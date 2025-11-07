Informații privind prețul pentru The Omnipotence (OMN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00145452$ 0.00145452 $ 0.00145452 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -15.52% Modificare de preț (7 zile) -15.52%

Prețul în timp real pentru The Omnipotence (OMN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul OMN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OMN este $ 0.00145452, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OMN s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața The Omnipotence (OMN)

Capitalizare de piață $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Ofertă află în circulație 999.64M 999.64M 999.64M Ofertă totală 999,637,581.312223 999,637,581.312223 999,637,581.312223

Capitalizarea de piață actuală pentru The Omnipotence este $ 7.45K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OMN este 999.64M, cu o ofertă totală de 999637581.312223. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.45K.